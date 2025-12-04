Войти
В Польшу доставлена четвертая партия ОБТ M1A2 SEPv3 "Абрамс"

Танк Abrams М1А2 SEPv3
Танк Abrams М1А2 SEPv3.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 3 декабря. Агентство вооружений МНО Польши 1 декабря сообщило о доставке в Польшу из США четвертой и последней в этом году партии ОБТ M1A2 SEPv3 (System Enhancement Package version Three) "Абрамс".

В состав партии вошли 32 танка, которые присоединятся к 85 ОБТ, поставленным ранее в этом году.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" 250 основных боевых танков M1A2 SEPv3, 26 БРЭМ M88A2 HERCULES, 17 единых штурмовых мостов M1074, вооружений, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму до 6 млрд. долл.

Контракт на закупку 250 ОБТ M1A2 SEPv3 "Абрамс", боеприпасов, сопутствующей техники и услуг МНО Польши подписало в апреле 2022 года. Общая стоимость закупки составила около 4,75 млрд. долл. Полностью выполнить контракт планируется в 2026 году.

Производство танков для ВС Польши началось после заключения СВ США в августе 2022 года начального контракта стоимостью 1,148 млрд. долл. с компанией General Dynamics Land Systems.

Первые 28 ОБТ M1A2 SEPv3 были доставлены в Польшу в январе 2025 года. В мае 2025 года в Польшу были доставлены еще 19 танков, в сентябре – 38 танков. Поставка оставшихся ОБТ и сопутствующего оборудования будет завершена в 2026 году.

Кроме того, в январе 2023 года МНО Польши заключило с властями США контракт на поставку 116 танков M1A1, а также сопутствующей техники. Поставка данных ОБТ была выполнена с июня 2023 по июнь 2024 года и позволила восполнить пробел, образовавшийся после передачи ВС Украины 240 прошедших модернизацию танков Т-72.

Таким образом, на сегодняшний день ВС Польши получили 233 танка "Абрамс" обеих модификаций. В итоге на вооружении будет состоять не менее 366 ед. M1A1 и M1A2 SEPv3 "Абрамс".

В июле 2025 года Агентство вооружений МНО Польши подписало дополнение к контракту на закупку ОБТ M1A1 "Абрамс", предусматривающее поставку ВС Польши 25 инженерных машин разграждения M1150 ABV (Assault Breacher Vehicle) на базе того же шасси. Их поставки будут завершены в 2029 году.

В ноябре 2025 года Агентство вооружений объявило о закупке 11 БРЭМ M88A2 HERCULES, а также более десятка мастерских по ремонту вооружения и обслуживанию техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Т-72
Компании
General Dynamics
