Эксперт Степанов рассказал о возможностях новой модификации "Гераней"

По словам военного эксперта Института права и национальной безопасности РАНХиГС, новые возможности беспилотника несут угрозу истребителям и вертолетам Украины

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Новая модификация беспилотника "Герань-2", на которую установлены ракеты класса воздух - воздух Р-60, представляет большую опасность для истребителей, вертолетов и дронов ВСУ. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Ключевым преимуществом ракет Р-60 является их большое количество. Произведено их было порядка 30 тыс. единиц. Да, это ракета небольшой дистанции, максимальный радиус поражения, по разным оценкам, составляет от 7 до 10 км, но данное изделие имеет особенность в виде головки самонаведения. Этой дистанции достаточно, чтобы с использованием "Гераней" обеспечивать как мониторинг воздушного пространства, так и перехват воздушных судов, в задачу которых входит противодействие нашим беспилотникам. Речь идет о вертолетной технике и истребительной авиации, которая выходит на перехват, и различных типах разведывательных и тяжелых ударных дронов, в том числе таких, как "Баба-яга", - отметил он.

По словам Степанова, расширение спектра боевого применения новой модификации "Гераней" открывает возможность для их интеграции с более современными и совершенными ракетами класса воздух - воздух, в частности, с Р-74М2 дальностью до 50 км, а также с легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) воздух - поверхность "Изделие 305", которая также оснащена тепловизионной головкой самонаведения и способна поражать критически важные объекты военной инфраструктуры противника.

Также, по мнению эксперта, использование новой модификации "Герани-2" дает опыт для более серьезной отработки различных сценариев применения беспилотного ударного дрона С-70 "Охотник". "С-70 сможет выступать в качестве своеобразного ведущего - центра управления, который обеспечит наведение ракетного вооружения "Гераней". При таком сценарии дальность обнаружения воздушных целей противника может составлять до 450 км", - сказал он.

Ранее в публикации журнала Military Watch Magazine отмечалось, что расширение производства и улучшение характеристик беспилотника "Герань-2" может поменять ход украинского конфликта. Согласно авторам публикации, возросшая эффективность "Гераней" оказывает сильное давление на всю украинскую систему противовоздушной обороны.