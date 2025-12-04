Войти
ТАСС

Эксперт Степанов рассказал о возможностях новой модификации "Гераней"

246
0
0
Дрон "Герань-2"
Дрон "Герань-2".
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

По словам военного эксперта Института права и национальной безопасности РАНХиГС, новые возможности беспилотника несут угрозу истребителям и вертолетам Украины

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Новая модификация беспилотника "Герань-2", на которую установлены ракеты класса воздух - воздух Р-60, представляет большую опасность для истребителей, вертолетов и дронов ВСУ. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Ключевым преимуществом ракет Р-60 является их большое количество. Произведено их было порядка 30 тыс. единиц. Да, это ракета небольшой дистанции, максимальный радиус поражения, по разным оценкам, составляет от 7 до 10 км, но данное изделие имеет особенность в виде головки самонаведения. Этой дистанции достаточно, чтобы с использованием "Гераней" обеспечивать как мониторинг воздушного пространства, так и перехват воздушных судов, в задачу которых входит противодействие нашим беспилотникам. Речь идет о вертолетной технике и истребительной авиации, которая выходит на перехват, и различных типах разведывательных и тяжелых ударных дронов, в том числе таких, как "Баба-яга", - отметил он.

По словам Степанова, расширение спектра боевого применения новой модификации "Гераней" открывает возможность для их интеграции с более современными и совершенными ракетами класса воздух - воздух, в частности, с Р-74М2 дальностью до 50 км, а также с легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) воздух - поверхность "Изделие 305", которая также оснащена тепловизионной головкой самонаведения и способна поражать критически важные объекты военной инфраструктуры противника.

Также, по мнению эксперта, использование новой модификации "Герани-2" дает опыт для более серьезной отработки различных сценариев применения беспилотного ударного дрона С-70 "Охотник". "С-70 сможет выступать в качестве своеобразного ведущего - центра управления, который обеспечит наведение ракетного вооружения "Гераней". При таком сценарии дальность обнаружения воздушных целей противника может составлять до 450 км", - сказал он.

Ранее в публикации журнала Military Watch Magazine отмечалось, что расширение производства и улучшение характеристик беспилотника "Герань-2" может поменять ход украинского конфликта. Согласно авторам публикации, возросшая эффективность "Гераней" оказывает сильное давление на всю украинскую систему противовоздушной обороны. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 08:05
  • 11792
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.12 07:51
  • 2
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 04.12 06:44
  • 0
К вопросу о "лучшем в мире танке/боевом самолете".
  • 04.12 05:01
  • 0
Комментарий к "Америка только что тихо призналась, что не сможет раздавить российскую экономику (The National Interest, США)"
  • 04.12 04:04
  • 1
Глава ФСВТС: Россия и Индия не свернули ни один из проектов ВТС в 2025 году
  • 03.12 20:47
  • 0
Комментарий к "В США назвали победителя дуэли между Су-57 и китайским J-35A"
  • 03.12 19:27
  • 0
Комментарий к "Восемь лучших в мире американских и российских истребителей (The National Interest, США)"
  • 03.12 17:31
  • 116
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 03.12 14:41
  • 1
В России оценили вооружение корейских Су-25
  • 03.12 12:53
  • 16
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 03.12 11:02
  • 1
Баканов: частные компании сократят время от разработки до внедрения технологий
  • 03.12 09:12
  • 14
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 03.12 07:47
  • 0
Ответ на ""Четыре великих защитника" России сдерживают Запад от опрометчивых действий (Sohu, Китай)"
  • 03.12 00:18
  • 1
Российский истребитель первым в мире уничтожил западную систему Patriot
  • 02.12 23:51
  • 0
Комментарий к "Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта (Military Watch Magazine, США)"