Войти
ТАСС

Tasnim: три иранских спутника запустят 28 декабря с российского космодрома

248
0
0
Запуск ракеты-носителя "Союз-2-1б"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2-1б".
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Зыков

По информации агентства, запуск осуществят при помощи ракеты-носителя "Союз"

ТЕГЕРАН, 3 декабря. /ТАСС/. Иранский новый спутник дистанционного зондирования Земли Zafar-2, а также еще два других спутника Kousar-1.5 и Paya 28 декабря будут запущены в космос с космодрома Восточный при помощи российской ракеты-носителя "Союз". Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, новый Zafar-2 призван компенсировать неудачу своего предшественника Zafar-1, который упал в Индийский океан в начале 2020 года в результате неудавшейся попытки вывода его на орбиту с помощью иранской ракеты-носителя Simorgh.

Среди задач, которые Тегеран планирует решить с помощью нового спутника, фигурируют составление точных карт сельскохозяйственных угодий в стране, точный мониторинг уровня воды в реках и озерах, а также оперативная подготовка карт территорий, пострадавших от землетрясений, наводнений и других стихийных бедствий.

Иран неоднократно осуществлял запуски своих спутников с российских космодромов. Исламская республика запустила космическую программу в 2004 году и входит в число 24 стран - учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Иран
Компании
ООН
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 08:05
  • 11792
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.12 07:51
  • 2
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 04.12 06:44
  • 0
К вопросу о "лучшем в мире танке/боевом самолете".
  • 04.12 05:01
  • 0
Комментарий к "Америка только что тихо призналась, что не сможет раздавить российскую экономику (The National Interest, США)"
  • 04.12 04:04
  • 1
Глава ФСВТС: Россия и Индия не свернули ни один из проектов ВТС в 2025 году
  • 03.12 20:47
  • 0
Комментарий к "В США назвали победителя дуэли между Су-57 и китайским J-35A"
  • 03.12 19:27
  • 0
Комментарий к "Восемь лучших в мире американских и российских истребителей (The National Interest, США)"
  • 03.12 17:31
  • 116
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 03.12 14:41
  • 1
В России оценили вооружение корейских Су-25
  • 03.12 12:53
  • 16
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 03.12 11:02
  • 1
Баканов: частные компании сократят время от разработки до внедрения технологий
  • 03.12 09:12
  • 14
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 03.12 07:47
  • 0
Ответ на ""Четыре великих защитника" России сдерживают Запад от опрометчивых действий (Sohu, Китай)"
  • 03.12 00:18
  • 1
Российский истребитель первым в мире уничтожил западную систему Patriot
  • 02.12 23:51
  • 0
Комментарий к "Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта (Military Watch Magazine, США)"