«Ростех» передал МЧС России финальную партию ТМ-140

«Ростех» передал МЧС России финальную партию вездеходов ТМ-140

«Ростех» передал Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) России финальную в 2025 году партию вездеходов ТМ-140. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Поставленные снегоболотоходы планируется использовать для спасательных операций в Заполярье и Ненецком автономном округе. «Дополнительные топливные баки увеличивают запас хода машины до 870 километров, позволяя спасателям добираться даже в труднодоступные районы», — отметили в госкорпорации.

Там добавили, что в 2026 году производство ТМ-140 будет продолжено.

В мае холдинг «Высокоточные комплексы» рассказал, что возобновляет крупносерийное производство гусеничных плавающих вездеходов ТМ-140.

В феврале «Ростех» сообщил, что холдинг поставил МЧС России первую в 2025 году партию снегоболотоходов ТМ-140, которые могут работать при экстремально низких температурах.