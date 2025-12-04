Балтийский флот пополнил рейдовый буксир проекта 705БМ

В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота прошла торжественная церемония первого подъема флага вспомогательного флота ВМФ России на новом рейдовом буксире "РБ-2256" проекта 705БМ. Как сообщили в среду, 3 декабря, в пресс-службе Минобороны, в мероприятии участвовали представители командования Балтийского флота, завода-изготовителя, военнослужащие и представители ветеранских, общественных и религиозных организаций.

Ранее судно успешно выполнило программу заводских ходовых и государственных испытаний, в процессе которых по прямому назначению проверялись все системы и оборудование буксира.

Рейдовый буксир "РБ-2256" проекта 705МБ Минобороны РФ

Государственная приемная комиссия подписала акт о приемке рейдового буксира от завода-изготовителя в состав ВМФ России.

Рейдовый буксир проекта 705БМ представляет собой однопалубное судно с двухвальной дизельной установкой, двумя винтами регулируемого шага, расположенными в неповоротных насадках, двумя рулями за насадкой, рубкой, средним расположением машинного отделения, носовым расположением жилых помещений, резиновыми кранцами на носу и корме.

Судно предназначено для буксировки кораблей, судов и подлодок водоизмещением до 1000 тонн, выполнения кантовочных работ в узкостях и на мелководье. Рейдовые буксиры данного проекта отличаются широким спектром технических возможностей, мощностью двигателя, экономичностью и удобством в работе, заключили в пресс-службе военного ведомства.