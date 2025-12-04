Методами пиратов и нацистов: почему НАТО не стоит выезжать на геополитическую встречку

Александр Степанов — о том, что стоит иметь в виду представителям НАТО, высказывая угрозы в адрес России, в частности по превентивному удару

Высокопоставленные представители Североатлантического альянса раскручивают спираль глобальной эскалации, не брезгуя при этом прямыми угрозами нанесения превентивного удара по РФ. Так, глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил: "Мы думаем о том, чтобы действовать более агрессивно и упреждающе вместо того, чтобы реагировать". Однако он сам признал, что концепция упреждающего удара пока связана с юридическими трудностями.

Но что такое для западного политистеблишмента и военщины нормы международного права, когда речь идет о подавлении конкурентов и подчинении тех, кто осмелился отстаивать свой суверенитет и национальную безопасность? Вопрос риторический.

Окно Овертона: концепция превентивного удара в дискурсе НАТО

Вторит адмиралу, словно по отмашке из единого политтехнологического центра, председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Тот в интервью Financial Times заявил, что альянс может рассмотреть превентивный удар по России в ответ на некие умозрительные гибридные угрозы, даже если они не дотягивают до уровня вооруженного нападения.

Поясняю: натовскими "интеллектуалами военной мысли" сформулирована абстрактная гибридная угроза, когда при отсутствии реального нарушения государственных границ "превентивная агрессия" признается допустимой.

Эти тезисы — не что иное, как прием окна Овертона, когда прежде неприемлемая модель поведения, нарушающая базовые принципы ООН и нормы международного права, вбрасывается через "авторитетных" спикеров в информационное поле. Затем она плавно и веерно подхватывается западными мейнстримными медиа, включается в публичную дискуссию евроатлантических "мозговых центров" — и вот уже становится приемлемой идеей и даже имеет потенциал на включение в военную доктрину стран НАТО.

Вышеупомянутых лиц связывает не столько коллективная попытка противодействия инициированному администрацией американского президента Дональда Трампа процессу мирного урегулирования украинского сюжета, сколько артикуляция непреложного дискурса Североатлантического альянса — продолжение тотальной борьбы с Россией.

Попробуем разобраться в понятиях упомянутой вербальной интервенции, развязанной контрагентами из НАТО. Хотя, признаться, есть сомнения, что они изучили матчасть, прежде чем использовать подобные угрозообразующие формулировки.

Главную проблему легитимизации этой концепции представляет отсутствие четкой международно-правовой базы. Устав ООН допускает самооборону только в случае вооруженного нападения (статья 51). Концепция превентивной самообороны остается крайне спорной. Большинство экспертов приравнивают теорию упреждающего удара к агрессии, ссылаясь на статью 2 (4) Устава ООН, которая запрещает применение силы каким-либо образом, несовместимым с целями Объединенных Наций.

Экскурс в историю: пиратская империя и ее наследники

Исторический экскурс в реалии XIX века демонстрирует, что концепция превентивного удара не нова. С пиратской методикой контроля морских акваторий, которая свойственна Британской империи, был введен в оборот термин "копенгагенинг" — так и называли превентивный удар, который в 1801 году нанес британский флот под командованием адмирала Горацио Нельсона по столице Дании Копенгагену.

В период Наполеоновских войн Британия досматривала суда нейтральных государств в поисках грузов для Франции. Дания, присоединившись к политике "вооруженного нейтралитета", пыталась противостоять порочной пиратской практике. В ответ 8 апреля 1801 года без объявления войны английская эскадра атаковала стоящие на якоре датские корабли и береговые батареи. В ходе этого акта устрашения Дания потеряла около 1,5 тыс. человек, три корабля затонули, а 12 спустили флаги перед превосходящими силами противника. Победа в этом сражении позволила Британии взять под полный контроль Датские проливы и выход из Балтийского моря, что, по сути, обеспечило процветание пиратства в северных акваториях.

Напрашивается прямая отсылка ко дню сегодняшнему и неустанным попыткам стран НАТО блокировать морскую навигацию РФ на Балтике и в черноморской зоне, а также к объявленной охоте на теневой флот, явно отдающей морским терроризмом.

Стоит также напомнить, что США продолжили традицию упреждающего подавления и в 1837 году приняли "Кэролайнскую доктрину", которая устанавливала лимиты нанесения превентивных ударов. Для их оправдания были необходимы неопровержимые доказательства подготовки противника к нападению, а мощь удара должна была быть соразмерной уровню угрозы.

В XX веке теорию "превентивной войны" выдвинуло нацистское руководство Германии: 22 июня 1941 года в обращении к немецкому народу Гитлер заявил об агрессии "еврейских большевиков из Москвы", об их намерении подмять под себя Германию и уничтожить европейскую цивилизацию. На язык дипломатии этот тезис был переведен в ноте германского МИДа, которая была вручена послом наркому иностранных дел СССР Вячеславу Молотову после начала боевых действий. В документе агрессия оправдывалась тем, что "большевистская Москва готова нанести удар в спину национал-социалистической Германии", поэтому фюрер отдал приказ германским военным "всеми силами и средствами отвести эту угрозу".

Вполне коррелирует с современной риторикой евронатовских деятелей о неких "гибридных угрозах", не правда ли?

Эволюция концепции обезоруживающего удара

Разработка США документов, направленных на реализацию концепции превентивного ядерного удара, стартовала в недрах Пентагона еще в 1945 году. Тогда в США была разработана теория "обезоруживающего удара" (disarming strike), которая предполагала выведение из строя основных средств вооруженной борьбы противника. Удар должен был наноситься современными высокотехнологичными средствами по пунктам управления противника.

Согласно этой же логике введено понятие "первого удара" в ядерной стратегии — внезапная массированная ядерная атака, исключающая инструментарий сдерживания и возможность ответа. Теория такого удара предполагает, что одна сторона сможет в кратчайший период нейтрализовать стратегические ядерные силы другой, чтобы ответ стал неосуществимым.

В попытках предотвращения ядерного апокалипсиса (да и во многом упреждающей ликвидации советского ядерного потенциала) в 1990 году на непродолжительный период была устанавлена концепция стратегической стабильности, закрепленная в совместном заявлении СССР и США. Ее суть — "устранение стимулов для нанесения первого ядерного удара". Для упрочения концепции предлагалось осуществить "стабилизирующие сокращения" с учетом взаимосвязи наступательных и оборонительных вооружений, снизить концентрацию боезарядов на носителях и перенести акцент на высокоживучие системы оружия. Привело это к одностороннему урезанию наших оборонных возможностей и еще более разнузданной политике США в этом направлении.

Сегодня концепция превентивной самообороны официально закреплена в Стратегии национальной безопасности США 2002 и 2006 годов. В документах зафиксирован принцип превентивного удара в отношении террористов и поддерживающих их стран (список которых определяется США самостоятельно в зависимости от геоэкономических устремлений).

Технологические и доктринальные ловушки

Развитием этого подхода выступает также оперативно-стратегическая концепция Быстрого глобального удара (БГУ) по разработке системы, которая позволяет США в течение часа отбомбиться по любой стране. Директива была призвана заменить концепцию первого разоружающего ядерного удара во избежание наступления "неприемлемого ущерба" в случае прямого столкновения с ядерной державой: катастрофическими экологическими, гуманитарными и политическими последствиями. Вместо этого акцент сделан на дальнобойные высокоскоростные и высокоточные конвенциональные средства.

При этом Пентагон продолжает разработку программы БГУ, планируя завершить ее к 31 августа 2028 года. Пока ключевым препятствием в ее реализации выступает технологическое отставание американского ВПК от России и КНР в сфере разработок гиперзвукового оружия, а также компактных ядерных энергоустановок, обеспечивающих глобальное действие наших высокоточных воздушных и морских систем.

Помимо технологических вызовов, стратеги из Пентагона сами себя загоняют в доктринальный тупик. Согласно Основам государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, в случае массированных атак высокоточным западным оружием стратегических объектов РФ ответом может быть ядерный удар по территории страны-агрессора. Этот механизм не позволит последнему избежать всей лавины негативных последствий своей необдуманной политики.

Кроме того, президент России Владимир Путин отметил, что можно подумать и над нашей концепцией обезоруживающего ядерного удара. По его словам, в американской доктрине такой вариант четко прописан, а что РФ мешает "взять наработки американских партнеров и воспользоваться их идеями по обеспечению собственной безопасности". Так сказать, принцип зеркальности в международных отношениях, когда мы имеем все основания нивелирования угроз симметричными шагами.

Европейским спикерам от НАТО также не мешало бы вспомнить ранее разработанную в США доктрину гарантированного выживания. В современной интерпретации она предполагает рациональные и обдуманные действия, а также максимальный вербальный контроль должностных лиц во избежание выезда на геополитическую встречку. Ведь там можно ощутить все прелести фатального столкновения с российским ядерным локомотивом.

