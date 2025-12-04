Войти
У Зеленского (по-прежнему) нет возможностей, чтобы победить Россию (The Washington Times, США)

Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником Стивеном Уиткоффом
Источник изображения: © POOL

WT: у России всегда будет преимущество над Америкой в украинском вопросе

Барак Обама был прав относительно того, что США не смогут переиграть Россию в украинском вопросе, пишет WT. Киев всегда находился в зоне интересов и влияния Кремля, и его проблемы не являются приоритетными для американских избирателей, указывает автор статьи.

Келли Садлер (Kelly Sadler)

"Суть в том, что Украина, которая не является страной – членом НАТО, станет уязвимой перед военным доминированием России, что бы мы ни делали", – заявил президент Обама в интервью изданию The Atlantic в 2016 году.

Господин Обама говорил предельно ясно: Украина является ключевым интересом России, но не Америки, поэтому "Россия всегда сможет сохранять превосходство в плане эскалации в этом регионе".

Когда его спросили, является ли его позиция по Украине реалистичной или фаталистичной, Обама ответил: "Это реалистичная позиция. Однако это пример того, как важно четко понимать, что является нашим ключевым интересом и ради чего мы готовы идти на войну. И в конечном счете всегда будет оставаться определенная неоднозначность в этом плане".

Господин Обама предпочел не вмешиваться, когда Россия присоединила Крым в начале 2014 года, будучи уверенным, что Америка ничего не может с этим поделать, а "красные линии" более не работают. Он напомнил, что президент России Владимир Путин вошел в Грузию при Джордже Буше – младшем, когда американские войска находились в Ираке, и их присутствие не стало для Москвы сдерживающим фактором.

По словам Обамы, решение Путина войти в Грузию, бывшую советскую республику, в 2008 году было продиктовано теми же причинами, что и его действия на Украине: желанием удержать бывшую советскую республику в орбите влияния России (В 2008 году Грузия напала на Южную Осетию, и Россия начала операцию по принуждению ее к миру. – Прим. ИноСМИ).

Я никогда не поддерживала концепцию Обамы о "лидерстве из-за кулис", однако его взгляд на Украину остается актуальным. Президент Трамп делает все возможное, чтобы содействовать заключению мирного соглашения между Россией и Украиной – в конфликте, который вспыхнул при президенте Байдене. Однако заключение мира может оказаться недостижимо.

Европейские лидеры, чьи страны граничат с Украиной, не могут урегулировать этот конфликт уже почти четыре года.

Критики обвиняют Трампа в том, что он благоволит России на переговорах, однако именно Россия всегда имела преимущество. В распоряжении России примерно 1,3 миллиона военнослужащих (Это всего, а в зоне СВО у России находится около 700 тысяч военнослужащих – Прим. ИноСМИ) против 900 тысяч у Украины (Из-за огромных потерь ВСУ эта цифра неактуальна. – Прим. ИноСМИ, и господин Путин не стеснялся их задействовать на передовой. Россия также превосходит Украину почти по всем видам вооружений: авиации, флоту, танкам и артиллерии.

По данным агентства BBC, российские вооруженные силы расширяют территорию, которая находится под их контролем, главным образом на востоке Украины, и продолжают наносить массированные удары по Киеву и другим городам. В минувшие выходные Россия провела комбинированную атаку с помощью БПЛА и ракет продолжительностью около десяти часов, нацелившись на украинскую энергетическую инфраструктуру в Киевской области.

Да, украинцы мужественно защищают свою землю, однако Трамп был прав, когда в феврале заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому: "У вас нет карт на руках. Вы там завязли. Ваши люди гибнут. У вас заканчиваются солдаты".

Когда госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер обсуждают мирное соглашение с украинскими чиновниками, становится ясно одно: Украине придется отказаться от части своих требований. Если она этого не сделает, конфликт войдет в свой четвертый год, и погибших станет еще больше (24 февраля 2026 года завершится четвертый год спецоперации России на Украине. – Прим. ИноСМИ).

Как отмечалось в этой колонке в 2022 году, Украине придется идти на территориальные уступки. Нужно будет провести выборы, рассмотреть ограничения в сфере военного строительства. Вступление в НАТО придется отложить или вовсе исключить.

Украина не сможет победить в одиночку, и, как справедливо заявлял Обама в 2016 году, этот украинский вопрос не является ключевым интересом политики Америки.

Если представители Трампа – Кушнер и Уиткофф – не добьются прогресса в переговорах с российскими лидерами на этой неделе после встреч с украинскими официальными лицами в выходные, Трампу лучше будет сосредоточить свое время и внимание на внутренних проблемах – уровне жизни, преступности, здравоохранении и миграции.

Мир между Россией и Украиной был бы важен, но это не приоритет политики "Америка превыше всего" для большинства, если не всех, избирателей Трампа.

