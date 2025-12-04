Войти
Власти Румынии не подтверждают выбор KF41 "Линкс" для ВС страны

БМП KF41 Lynx
БМП KF41 Lynx.
ЦАМТО, 3 декабря. Румынское правительство вынуждено было отреагировать на появившиеся в различных СМИ сообщения о принятом решении приобрести для ВС страны 298 бронемашин KF41 "Линкс" немецкой компании Rheinmetall.

Чтобы прояснить ситуацию, правительство указало на отсутствие официального контракта, подчеркнув, что окончательное решение о продаже еще не принято и возможно участие в программе других претендентов.

Нагнетание обстановки вокруг закупки новых боевых машин пехоты для ВС Румынии началось после публикации агентством Bloomberg интервью с главным исполнительным директором Rheinmetall AG Армином Паппергером, в котором он заявил о состоявшемся подписании контракта на поставку 298 бронемашин KF41 "Линкс" ВС Румынии.

Ранее в ноябре А.Паппергер посетил Румынию, проведя переговоры с министром национальной обороны Ионуцем Моштяну и министром экономики Раду Мируцэ. Тем не менее, как было указано, объявления о подобных контрактах входят в компетенцию государственных должностных лиц.

Как сообщалось ранее, программа покупки гусеничных БМП официально стартовала в июле 2025 года. Закупаемые бронемашины предназначены для замены устаревших платформ MLI-84 и MLI-84M, которые уже выработали свой ресурс. Изначально планировалось приобрести 246 машин на сумму около 2,55 млрд. евро с опционом на поставку 52 дополнительных бронемашин. Предполагалось, что первая партия бронемашин будет собрана на предприятии компании-партнера, а затем сборка будет производиться в Румынии.

При этом, министр экономики Раду Мируцэ подчеркнул важность участия в программе предприятий национальной промышленности. В то же время, при закупке KF41 "Линкс" участие румынских компаний в производстве вызывает вопросы. Так, значительные объемы ключевых компонентов, в т.ч. передовая оптика, электронные системы и комплекты бронирования, по-прежнему производятся в Германии, Австрии, Словакии и Чехии. Таким образом, при решении в пользу "Линкс" властям Румынии, вероятно, придется смириться с минимальным участием ее промышленности в производстве.

По мнению экспертов, основными претендентами на поставку, помимо Rheinmetall, могут рассматриваться шведская компания BAE Systems Hagglunds, которая предложила ВС Румынии свою БМП CV90 Mk.3/4, южнокорейская Hanwha Aerospace, являющаяся разработчиком бронемашины AS21 "Редбак", и испанская General Dynamics European Land Systems-Santa Barbara Sistemas (GDELS-SBS), которая представила платформу ASCOD-2.

К примеру, южнокорейская Hanwha уже объявила, что ее предложение предполагает долю национального производства в 70%, включая передачу технологий и выпуск двигателей для "Редбак" в Румынии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Австрия
Германия
Румыния
Словакия
Чехия
Южная Корея
BAE Systems
General Dynamics
Rheinmetall
CV-90
