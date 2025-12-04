Novinky: модернизация танков Т-72 в Чехии провалилась, Украина их не получит

ЦАМТО, 3 декабря. Модернизация танков Т-72М4CZ в Чехии провалилась из-за технических проблем, которые оказались нерешаемыми, ключевые компоненты СУО не подлежат ремонту или замене, что делает танки практически непригодными к эксплуатации.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Novinky со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Ключевые компоненты системы управления огнем на танках Т-72М4CZ не подлежат ремонту или замене, что делает танки практически непригодными к эксплуатации. Таким образом, проект приближается к закрытию, хотя изначально армия планировала после ввода машин в эксплуатацию передать их Украине", – говорится в сообщении.

По данным издания, летом и осенью этого года неоднократно проводились контрольные испытания танков, которые являются необходимым условием выполнения контракта, но они не увенчались успехом. Проблема возникла с так называемой ректификацией, то есть точностью стрельбы танков. Сложности были вызваны частотой ошибок отдельных электронных компонентов системы управления огнем. Ремонт этих компонентов технически невозможен, что также подтвердил их итальянский производитель.

Танки практически непригодны к эксплуатации, а их полный ввод в строй потребовал бы дополнительных инвестиций в систему управления огнем, что значительно увеличило бы стоимость устаревшей платформы и задержало бы поставки на два года. По мнению Минобороны Чехии, такое решение было бы неэкономичным.

Как напоминает "РИА Новости", решение о модернизации танков Т-72M4CZ, которых на складах чешской армии насчитывалось около 30 ед., было принято задолго до начала военных действий на Украине и предложения о безвозмездной передаче Чехии немецких танков Leopard 2А4. Идея возникла в то время, когда у чешской армии не было средств на закупку новых танков, и единственным способом поддержания боеспособности была модернизация имеющихся машин, отмечает издание Novinky.