КГНЦ преобразуют в Национальный исследовательский центр судостроения

Национальный исследовательский центр судостроения имени академика А.Н. Крылова создадут на базе Крыловского государственного научного центра (КГНЦ). Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"Постановляю принять предложение правительства Российской Федерации о реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Крыловский государственный научный центр" (г. Санкт-Петербург) в форме преобразования его в федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр судостроения имени академика А.Н. Крылова", – цитирует ТАСС текст документа.

Новейший авианосец Крыловского научного центра

FlotProm


Национальный центр по судостроению создается с целью формирования технологической базы инновационной экономики, создания и развития высокотехнологичного судостроительного комплекса РФ, повышения эффективности управления научными исследованиями в сфере судостроения и разработки морской техники.

Указом предписывается установить основными направлениями деятельности национального центра координацию и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований в сфере судостроения и разработки морской техники; выполнение и сопровождение выполнения полного инновационного цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; участие в разработке и обосновании программ судостроения; консолидацию исследовательского, технологического и кадрового потенциала ведущих научных организаций для формирования опережающего научно-технического задела и развития прорывных технологий в судостроении.

Правительству РФ необходимо в шестимесячный срок обеспечить преобразование, а также внести соответствующий закон в Госдуму. В течение трех месяцев кабмин должен утвердить основные направления исследований в сфере судостроения и разработки морской техники, а также программу поддержки и развития учреждения и перечень объектов стендовой, испытательной и полигонной базы.

Также правительству поручено обеспечить реализацию финансовых, социальных и иных мер для сохранения и привлечения в НИЦ имени Крылова высококвалифицированных кадров.

Крыловский государственный научный центр принадлежит государству в лице министерства по промышленной политике и торговле. Это крупнейший в России институт, выполняющий работы для военно-морского флота и гражданского судостроения. В апреле 2020 года правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики включила КГНЦ в отраслевой список системообразующих предприятий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Авианосец
