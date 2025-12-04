ВС Австрии подписали контракт на закупку УБС M-346FA

ЦАМТО, 3 декабря. Министр обороны Австрии Клаудия Таннер объявила о заключении контракта на поставку ВВС страны 12 новых легких учебно-боевых самолетов M-346FA (Fighter Attack) группы Leonardo.

Новые самолеты предназначены для замены снятых с вооружения устаревших УТС "Сааб-105".

Опций общая стоимость закупки составляет 1,5 млрд. евро (цена каждого самолета 80 млн. евро). Первые самолеты будут поставлены в 2028 году. Кроме того, достигнута договоренность о реализации компенсационных соглашений на сумму 400 млн. евро. Они будут охватывать сферы аэрокосмических технологий, поставок, цифровизации и исследований в области безопасности.

Закупка позволит проводить подготовку пилотов истребителей ВВС Австрии на территории страны. После снятия с вооружения УТС "Сааб-105" обучение временно осуществлялось в Италии и Германии. Кроме того, поставка M-346FA позволит частично снять нагрузку с истребителей "Тайфун" при выполнении боевых задач меньшей интенсивности.

Как сообщал ЦАМТО, 28 декабря 2024 года по рекомендации Генерального штаба ВС Австрии Министерство обороны страны подписало письмо о намерениях (LOI), предусматривающее совместную покупку в рамках межправительственного соглашения с Италией 12 самолетов M-346FA (Fighter Attack). Они заменят учебно-тренировочные самолеты "Сааб-105", снятые с вооружения в 2020 году. УТС будут использоваться для обучения пилотов, поддержки действий Сухопутных войск и защиты воздушного пространства.

Ожидается, самолеты будут размещены на авиабазе "Фоглер" в Линц-Хершинг.

В мае 2025 года представители ВС Австрии согласовали с Италией условия совместной закупки M-346FA. Как стало известно, соглашение предусматривает приобретение Австрией 12 самолетов M-346FA с опционом на закупку еще 12 ед. (две партии по 6 ед.), тренажеров, нашлемных систем отображения, систем "свой-чужой", логистической поддержки и обучения. Самолеты планируется вооружить УР IRIS-T класса "воздух-воздух", 20-мм пушечным контейнером NC621 компании Nexter и 7-местными контейнерами LAU-32 с НАР.

Согласно документу, в число первых 12 самолетов войдут 8 ед. в конфигурации для выполнения боевых задач и четыре в учебно-тренировочной версии.