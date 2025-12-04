Войти
Эксперт Федутинов: БПЛА "Форпост" выявляют безэкипажные катера ВСУ

Российский БПЛА «Форпост»
Российский БПЛА «Форпост».
Источник изображения: invoen.ru

При этом дроны ВС РФ остаются вне досягаемости противника

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты "Форпост" выполняют множество актуальных задач в интересах Вооруженных сил РФ. В ходе обнаружения и ликвидации украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря БПЛА способен работать на удаленном расстоянии и выявлять объекты, находясь вне зоны досягаемости средств обороны ВСУ, сообщил ТАСС ведущий российский эксперт в области беспилотных авиационных систем Денис Федутинов.

"БПЛА "Форпост" в настоящее время выполняют множество актуальных задач в интересах Вооруженных сил России. Они в полной мере соответствуют статусу многофункциональных беспилотных систем. <…> Среди актуальных задач, решаемых этим БПЛА, - участие в обнаружении и ликвидации высокоскоростных безэкипажных катеров-брандеров в акватории Черного моря. Работая с больших удалений, они способны выявлять их, находясь вне зон досягаемости их средств обороны. Вслед за этим они могут применять по целям собственное вооружение или же наводить иные средства поражения, включая дроны-камикадзе", - сказал Федутинов.

Эксперт отметил, что также с помощью аппаратов ведется разведка и наблюдение в приграничных с зоной СВО районах, осуществляется мониторинг безопасности, выявление диверсионно-разведывательных групп противника и т. д. "Высокий интерес военных эксплуатантов к этой беспилотной системе объясняется способностью БПЛА выполнять длительные полеты на больших дистанциях, неся при этом существенную полезную нагрузку, состав которой включает разнообразные разведывательные и ударные компоненты", - добавил Федутинов.

По его словам, многоканальная оптикоэлектронная система БПЛА позволяет обнаруживать наземные цели в дневное и ночное время, мониторя полосу шириной в десятки километров вдоль траектории полета и обеспечивать целеуказание высокоточному оружию наземного или воздушного базирования. "Системы радиоэлектронной и радиотехнической разведки дают возможность выявлять и анализировать источники радиоизлучения и т. д. Наконец, БПЛА также могут сами нести легкие авиационные средства поражения, что обеспечивает оперативную нейтрализацию выявленных целей", - подчеркнул эксперт.

Экспортная версия аппарата "Форпост-РЭ" впервые демонстрируется на Международной выставке оборонной и военной промышленности Egypt Defence Expo, которая проходит 1-4 декабря в Каире. 

