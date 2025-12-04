Войти
ТАСС

Рубио: США не считают реалистичным продолжение неограниченной поддержки Киева

Госсекретарь США Марко Рубио Mandel Ngan/ Pool Photo via AP
Госсекретарь США Марко Рубио Mandel Ngan/ Pool Photo via AP.
Источник изображения: © Mandel Ngan/ Pool Photo via AP

Как подчеркнул госсекретарь, "нельзя оказывать поддержку в таких объемах и масштабах"

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Администрация США не считает реалистичным подход, предусматривающий продолжение Вашингтоном неограниченной поддержки Киева. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

"Некоторые люди полагают, что наша политика должна состоять просто в продолжении финансирования Украины в неограниченных объемах столько, сколько продолжается эта война, - сказал он. - Это нереалистично. Это не является реальностью и этого не будет". Руководитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что действующая вашингтонская администрация "давно это говорит". Как подчеркнул Рубио, "нельзя оказывать поддержку в таких объемах и масштабах".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон в финансовом плане более никак не принимает участие в конфликте на Украине. Американский лидер 14 июля сообщил, что Вашингтон решил и дальше передавать оружие и военную технику Украине, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе осуществляет НАТО.

Варианты мирного плана и сигналы Трампу: Ушаков рассказал о встрече в Кремле

Вашингтон в ноябре предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план по мирному урегулированию был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов было сокращено до 22.

30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

В среду после полуночи в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, а также Джаредом Кушнером - зятем Трампа. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов. 

Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
