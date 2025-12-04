Войти
Lenta.ru

В Египте представили бронированную платформу для запуска БПЛА

231
0
0
Кадр: Defensehere English / YouTube
Кадр: Defensehere English / YouTube.

В Египте представили бронированную пусковую установку для дронов-камикадзе

Египетская компания Eagles International for Defense Systems представила мобильную пусковую установку для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на выставке EDEX-2025 в Новом Каире. Об этом пишет Army Recognition.


Египетская мобильная пусковая установка для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Источник: Army Recognition Group

В основе пусковой платформы лежит шасси грузовика с колесной формулой 6х6. В грузовом отсеке можно разместить несколько дронов-камикадзе или разведывательных беспилотников. Мобильная установка позволяет оперативно запускать дроны из различных районов.

Машина получила бронированную кабину, обеспечивающую защиту от пуль крупнокалиберных пулеметов и осколков. Также автомобиль оснастили дымовыми гранатометами для маскировки.

Как пишет издание, на одной машине можно разместить разведывательные дроны и барражирующие боеприпасы. Первые позволят оперативно обнаружить цели, которые поразят ударными аппаратами.

В мае на параде Победы в Москве впервые представили российские беспилотники «Орлан», «Ланцет» и «Герань». Аппараты с пусковыми установками разместили в кузовах грузовиков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 08:05
  • 11792
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.12 07:51
  • 2
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 04.12 06:44
  • 0
К вопросу о "лучшем в мире танке/боевом самолете".
  • 04.12 05:01
  • 0
Комментарий к "Америка только что тихо призналась, что не сможет раздавить российскую экономику (The National Interest, США)"
  • 04.12 04:04
  • 1
Глава ФСВТС: Россия и Индия не свернули ни один из проектов ВТС в 2025 году
  • 03.12 20:47
  • 0
Комментарий к "В США назвали победителя дуэли между Су-57 и китайским J-35A"
  • 03.12 19:27
  • 0
Комментарий к "Восемь лучших в мире американских и российских истребителей (The National Interest, США)"
  • 03.12 17:31
  • 116
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 03.12 14:41
  • 1
В России оценили вооружение корейских Су-25
  • 03.12 12:53
  • 16
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 03.12 11:02
  • 1
Баканов: частные компании сократят время от разработки до внедрения технологий
  • 03.12 09:12
  • 14
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 03.12 07:47
  • 0
Ответ на ""Четыре великих защитника" России сдерживают Запад от опрометчивых действий (Sohu, Китай)"
  • 03.12 00:18
  • 1
Российский истребитель первым в мире уничтожил западную систему Patriot
  • 02.12 23:51
  • 0
Комментарий к "Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта (Military Watch Magazine, США)"