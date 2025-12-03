Войти
В США назвали победителя дуэли между Су-57 и китайским J-35A

Фото: Stringer / Reuters
19FortyFive: Российский Су-57 сможет сбить китайский J-35A в ближнем бою

Российский истребитель пятого поколения Су-57 сможет сбить китайский J-35A в условном ближнем бою. Вероятного победителя дуэли назвало американское издание 19FortyFive.

Автор отметил, что российский и китайский самолеты построены в рамках разных философий. В Су-57 сделан упор на сверхманевренность, высокую скорость и большое количество датчиков, а китайские конструкторы наделили J-35A малой заметностью и интегрировали его в развитую систему связи. Это дает возможность реализовывать концепцию «первым обнаружил — первым выстрелил».

«Несмотря на то что J-35A является более малозаметной платформой, универсальность Су-57, средства радиоэлектронной борьбы и ракеты Р-37М большой дальности делают его более вероятным победителем в бою один на один», — говорится в сообщении.

Издание подчеркнуло, что в ближнем бою решающую роль могла бы сыграть сверхманевренность Су-57. Кроме того, он может поразить цель ракетой класса «воздух-воздух» Р-37М с дальностью до 300 километров.

Ранее в декабре журнал The National Interest писал, что США не готовы говорить правду о российском Су-57 и его «чудовищах» — ракетах Р-37М.

