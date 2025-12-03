Зарубежную модификацию Су-25 назвали самой боеспособной

MWM: Корейская модификация Су-25 с новыми ракетами — самая боеспособная

Северокорейскую модификацию советского штурмовика Су-25, который оснастили новыми высокоточными ракетами, назвали самой боеспособной версией этого самолета. Его зарубежную модернизацию оценили в публикации Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что Су-25 Военно-воздушных сил КНДР получил многоуровневый комплекс вооружения, включающий новую крылатую ракету, управляемые противотанковые ракеты и ракету класса «воздух-воздух» малой дальности.

«Оригинальные усовершенствования делают северокорейские Су-25 на сегодняшний день самыми боеспособными из всех, что можно увидеть в мире, и потенциально единственными, обладающими жизнеспособными возможностями на современных полях сражений», — говорится в материале.

Как пишет издание, новые крылатые ракеты позволят штурмовикам поражать цели на больших дистанциях, а изделия «воздух-воздух» дадут возможность сбивать дроны и вертолеты противника.

Ранее издание Army Recognition писало, что новая крылатая ракета, которую получили корейские Су-25, похожа на немецкую Taurus и британскую Storm Shadow.