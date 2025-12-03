Bloomberg: Европа в ее нынешнем виде не способна решить украинский вопрос

Европе следует занять еще более агрессивную антироссийскую позицию, иначе ей гибель, — этот тезис попытался обосновать автор статьи на сайте агентства Bloomberg. При этом он не стеснялся прибегать к грубым историческим фальсификациям — очевидно, за отсутствием других аргументов.

Марк Чемпион

— Американо-российский план по Украине поверг Европу в ужас из-за сходства с пактом о ненападении 1939 года за подписью министров иностранных дел СССР и Германии.

— Европейский союз не годится на роль геополитического игрока, способного противостоять России, Китаю и США, поскольку лишен возможности демонстрировать серьезную жесткую силу.

— Неготовность ЕС к мировой геополитической конкуренции не имеет четкого системного решения, и Европе, возможно, предстоит совершить смелый шаг и решиться на жесткую внешнюю политику вне пределов ЕС — будь то в рамках НАТО или специальных коалиций.

В конце лета 1939 года министры иностранных дел СССР и Германии Вячеслав Молотов и Йоахим фон Риббентроп подписали печально известный пакт о ненападении, который поделил Восточную Европу между их странами и позволил Гитлеру вторгнуться в Польшу спустя считанные дни (неуклюжая попытка свалить на СССР часть вины за развязывание Второй мировой войны; про пособничество Британии и Франции аншлюсу Австрии и про Мюнхенский сговор по разделу Чехословакии на Западе предпочитают не вспоминать, — прим. ИноСМИ). При всех очевидных различиях между этими двумя документами шок Европы от свежего американо-российского плана по Украине объясняется одним существенным сходством: две крупнейшие военные державы вновь сговорились, чтобы разделить континент ради взаимной выгоды.

По идее, это должно было стать ясно давным-давно. Я по меньшей мере с февраля твержу, что администрация Трампа заинтересована не столько в мирном соглашении по Украине, сколько в “перезагрузке” американо-российских отношений за счет Киева и его европейских покровителей. После обнародованного американо-российского плана из 28 пунктов это стало яснее ясного.

Однако теперь, когда европейские лидеры наконец-то признали, что по украинской проблеме они сами за себя, возникает не менее важный вопрос: сможет ли Европейский союз как геополитический игрок противостоять России, Китаю и своему формальному союзнику США? Честный ответ — нет.

Для этого потребуется задействовать значительную жесткую силу, а это чуждо самой ДНК блока. Европейский проект разрабатывался как гарантия, что его члены никогда больше не будут враждовать друг с другом — как в двух катастрофических мировых войнах и на протяжении веков до этого. С этой задачей ЕС справился настолько блестяще, что в 2012 году получил Нобелевскую премию мира. Но в том, что касается защиты от внешних угроз, дорога к сегодняшнему ЕС усеяна “трупами” провальных проектов общей безопасности, восходящих еще к Западноевропейскому союзу 1954 года, а то и того раньше. В дальнейшем эта задача была передана на внешний подряд Организации Североатлантического договора — то есть США — и так и осталась в их ведении.

Для своего экономического и политического союза основатели ЕС отобрали инструменты строго юридические и бюрократические — то есть полную противоположность тому, что необходимо для демонстрации силы. Поэтому когда Совет министров Европейского экономического сообщества собрался в октябре 1962 года, в самый разгар Карибского кризиса, неминуемая угроза ядерного Армагеддона на повестке дня даже не значилась. Вместо этого собравшиеся чиновники занялись бюджетными вопросами вроде “исключений из Статьи 17 Положения 19 о внутренней торговле зерном”.

С тех пор блок проделал долгий путь, расширив как членский состав, так и полномочия. Но, как сказал мне заведующий кафедрой современной истории Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана Киран Клаус Патель, просить ЕС продемонстрировать жесткую силу — “все равно что сказать звезде футбола, что отныне ему предстоит играть в регби”. Просто представьте себе, что будет, если Лионель Месси попытается остановить 144-килограммового форварда сборной Новой Зеландии Тамаити Уильямса.

Свою книгу 2020 года “История европейского проекта” Патель начинает с байки времен кубинского ракетного кризиса, и сейчас трудно не заметить некоторые параллели. Не успела бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас в прошлом году заступить на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, как обнаружила, что ее дипломатический штат тает из-за нехватки наличных. Эта должность — ее по праву, но внешнюю политику ревниво блюдут государства-члены, и все существенные решения по-прежнему требуют единогласия в комитете из 27 человек. В результате мы, как правило, получаем замешательство и паралич — и это одна из причин, почему решение пустить замороженные российские активы на поддержку Украины — столь очевидное, сколь и важное с того самого дня, как Трамп вернулся к власти — до сих пор не принято (автор умалчивает о том, что даже наиболее антироссийски настроенные европейские политики признают: конфискация активов абсолютно незаконна, — прим. ИнОСМИ).

Кроме того, возникает вопрос о том, как обеспечить Европу ресурсами, необходимыми для будущих полей сражений. Возьмем, к примеру, редкоземельные металлы. Каждый из миллионов беспилотников, которые понадобятся Европе для надежного сдерживания или тем паче следующей войны, будет оснащен аккумулятором, постоянным магнитом для бесщеточного двигателя, системой управления и датчиками. Для производства всех этих узлов потребуются редкоземельные металлы (вроде неодима для магнитов), каналы поставок которых, как явствует из нового исследования британского Королевского института оборонных исследований*, под угрозой. Союзник России Китай выпускает минимум две трети всех редкоземельных металлов в мире и год назад показал, что не погнушается шантажом, оборвав поставки аккумуляторов крупнейшему американскому производителю беспилотников Skydio.

Администрация Трампа уже осознала эту угрозу и начала с ней бороться, а Европа — еще нет. Доступ к российским месторождениям редкоземельных элементов для США достаточно привлекателен, чтобы взамен удовлетворить российские запросы на Украине. В октябре правительство США также выкупило за 400 миллионов долларов 15% акций компании MP Materials, которая добывает и перерабатывает неодим в Калифорнии и Техасе. Хотя в некоторых странах ЕС есть пригодные для добычи месторождения редкоземельных элементов, рудников у них по-прежнему нет. Правда, Урсула фон дер Ляйен, которая начала свой первый срок на посту председателя Европейской комиссии с обещания придать блоку “геополитическое” значение, вложила 14,5 миллиона евро (16,8 миллиона долларов) в строительство завода для выпуска постоянных магнитов. Один из них она даже захватила с собой на июньский саммит “Семерки” в Канаде, чтобы похвастаться проектом как примером стратегических каналов поставок, — правда, ни разу не упомянула об обороне.

Вероятно, это связано с тем, что ни один магнит с открывшегося в сентябре завода канадской компания Neo Performance Materials не отправился на нужды оборонной промышленности. Вместо этого продукция завода пойдет на ширящееся производство электромобилей и ветряных турбин в Европе. Компания Neo сделала свой коммерческий выбор, и по-своему это даже дальновидно, учитывая расположение нового завода в Нарве на границе Эстонии и России — в городе, который Путин когда-то назвал исконно русским и который Петр Великий “вернул” в 1704 году, как Россия сейчас “возвращает” земли на Украине.

У неготовности ЕС к мировому геополитическому регби нет “красивого” системного решения. В то же время у Европы нет иного выбора, кроме как решиться на этот скачок — если, конечно, она не хочет остаться тюленем среди косаток, которого гоняют и разрывают на части ради развлечения. Главное — сделать Европу, а не ЕС, локомотивом дипломатии и демонстрации жесткой силы. Внешняя политика жесткой силы должна проводиться вне ЕС — в рамках НАТО, когда это возможно, в противном случае специальными коалициями.

В какой-то степени это уже началось: Великобритания возглавила Объединенный экспедиционный корпус из десяти северных стран вне рамок ЕС и НАТО, а еще одна неформальная группа сплотила под своим началом Скандинавско-Балтийскую восьмерку. Совсем недавно Великобритания и Франция организовали “коалицию желающих” ради миротворчества на Украине. “Это хлопотно, но это не так уж плохо”, — сказал мне ведущий научный сотрудник Финского института международных отношений со штаб-квартирой в Хельсинки Никлас Хельвиг. Возможно, для Европы это вообще единственный эффективный формат, поскольку слишком многие геополитически значимые игроки региона, включая членов НАТО Норвегию, Великобританию и Турцию, не входят в ЕС.

Часто говорят, что Европа возвращается в историю после короткой утопической передышки в несколько десятилетий. Ее первейшая задача — перевооружиться. Но Европа полностью объединялась против внешних угроз лишь когда они воспринимались как общие и чрезвычайные. Очевидными примеры тому — Советский Союз во время холодной войны и Османская империя в конце XVII века.

Поэтому вторая задача Европы — признать сегодняшнюю Россию именно такой угрозой и сплотиться вокруг общей стратегии борьбы с ней. Для этого предстоит снести любые препоны на пути механизмов ЕС по разрешению внутренних конфликтов — будь то со стороны Бельгии в отношении замороженных активов или Венгрии в том, следует ли вообще противостоять российской экспансии (Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну — Москва готова "прямо сейчас", заявил Владимир Путин; он добавил, что в этом случае может "произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться", — прим. ИноСМИ). Придумать, как добиться и того, и другого — сохранить мир внутри блока и в то же время продемонстрировать силу за рубежом — пожалуй, важнейшая задача для европейского руководства с тех пор, как в 1939 году им нужно было откликнуться на то судьбоносное российско-германское “мирное соглашение”.

Марк Чемпион — обозреватель Bloomberg, освещает события в Европе, России и на Ближнем Востоке. Ранее возглавлял стамбульское бюро The Wall Street Journal

* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ