Баканов: частные компании сократят время от разработки до внедрения технологий

В Роскосмосе сообщили, что было заключено партнерское соглашение между госкорпорацией, компанией "Иннопрактика" и Ассоциацией "Национальных чемпионов"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские частные компании позволят сократить время от начала разработки технологий до их внедрения в космической сфере. Такое мнение высказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на пленарном заседании ХII конгресса "Инновационная практика: наука + бизнес" в МГУ имени М. В. Ломоносова.

"Основная задача, которая стоит перед нами сегодня, - трансфер технологий. Необходимо сокращать время от разработки до внедрения. И в этом нам могут помочь частные компании. Например, летом этого года на орбиту с космодрома Восточный была выведена группировка из 9 малых космических аппаратов разработки "Геоскан", компании, входящей в экосистему "Иннопрактики". Спутники делают фотографии Земли, отслеживают местоположение воздушных и морских судов, изучают космические процессы", - отметил Баканов.

В Роскосмосе сообщили, что в ходе работы конгресса было заключено партнерское соглашение между госкорпорацией, компанией "Иннопрактика" и Ассоциацией "Национальных чемпионов". "По мнению главы Роскосмоса, документ послужит развитию частной космонавтики в России. Это важный шаг как для технологических компаний, так и для российской инновационной экономики в целом", - отметили в госкорпорации.

Там добавили, что взаимодействие с частным сектором уже ведется в рамках сотрудничества Роскосмоса с компаниями "Спутникс", "БАРЛ", "МТ-ЛАБ", "Новый космос", "Газпром космические системы" и "Геоскан".

Отмечается, что к 2030 году доля негосударственных космических аппаратов в отечественной орбитальной группировке гражданского назначения будет составлять 90%.