Войти
ТАСС

Баканов: частные компании сократят время от разработки до внедрения технологий

135
0
0
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Баканов Сергей Савостьянов/ ТАСС
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Баканов Сергей Савостьянов/ ТАСС.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ ТАСС

В Роскосмосе сообщили, что было заключено партнерское соглашение между госкорпорацией, компанией "Иннопрактика" и Ассоциацией "Национальных чемпионов"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские частные компании позволят сократить время от начала разработки технологий до их внедрения в космической сфере. Такое мнение высказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на пленарном заседании ХII конгресса "Инновационная практика: наука + бизнес" в МГУ имени М. В. Ломоносова.

"Основная задача, которая стоит перед нами сегодня, - трансфер технологий. Необходимо сокращать время от разработки до внедрения. И в этом нам могут помочь частные компании. Например, летом этого года на орбиту с космодрома Восточный была выведена группировка из 9 малых космических аппаратов разработки "Геоскан", компании, входящей в экосистему "Иннопрактики". Спутники делают фотографии Земли, отслеживают местоположение воздушных и морских судов, изучают космические процессы", - отметил Баканов.

В Роскосмосе сообщили, что в ходе работы конгресса было заключено партнерское соглашение между госкорпорацией, компанией "Иннопрактика" и Ассоциацией "Национальных чемпионов". "По мнению главы Роскосмоса, документ послужит развитию частной космонавтики в России. Это важный шаг как для технологических компаний, так и для российской инновационной экономики в целом", - отметили в госкорпорации.

Там добавили, что взаимодействие с частным сектором уже ведется в рамках сотрудничества Роскосмоса с компаниями "Спутникс", "БАРЛ", "МТ-ЛАБ", "Новый космос", "Газпром космические системы" и "Геоскан".

Отмечается, что к 2030 году доля негосударственных космических аппаратов в отечественной орбитальной группировке гражданского назначения будет составлять 90%. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 00:18
  • 1
Российский истребитель первым в мире уничтожил западную систему Patriot
  • 02.12 23:51
  • 0
Комментарий к "Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта (Military Watch Magazine, США)"
  • 02.12 18:19
  • 14
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 02.12 17:02
  • 1
Виталий Нарышкин: «Когда грянул гром, мы сумели быстро перестроиться»
  • 02.12 16:58
  • 1
УЗГА: самолет УТС-800 сконструирован с возможностью модернизации
  • 02.12 16:20
  • 11769
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.12 09:22
  • 1
Комментарий к "На земле, в море, в воздухе… Чего бы стоила европейская армия против России?"
  • 02.12 08:51
  • 9
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 02.12 08:39
  • 7
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 02.12 02:58
  • 1
Лавров: Запад ведет нечистоплотную борьбу против РФ в сфере экспорта вооружений
  • 02.12 02:55
  • 1
Лавров: Россия не уступает Западу в экспорте оборонной продукции
  • 02.12 02:49
  • 2
Потолок воздуха
  • 02.12 02:44
  • 3
Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России
  • 02.12 00:28
  • 43
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 01.12 23:40
  • 0
Комментарий к "Если боевые действия на Украине прекратятся, разгорится междоусобица уже в Европе (The Economist, Великобритания)"