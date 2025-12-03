Войти
Lenta.ru

Перспективы нового российского «хищного цветочка» в СВО оценили

142
0
0
Фото: Валерий Стурит / Георгий Султанов / ТАСС
Фото: Валерий Стурит / Георгий Султанов / ТАСС.

«Звезда»: Новое САО «Лотос» может пригодиться ВС России в конфликтах будущего

Новое российское самоходное артиллерийское орудие (САО) «Лотос», созданное на замену «Ноне», может пригодиться Вооруженным силам (ВС) России в конфликтах будущего. Перспективы нового российского «хищного цветочка» оценил еженедельник «Звезда».

Издание напоминает, что «Лотос» создан концерном «Калашников» с учетом последнего опыта ВС России, полученного, в частности, в ходе специальной военной операции (СВО).

Еженедельник отмечает, что по ряду параметров новое САО превосходит «Нону». В частности, «Лотос» может вести огонь как с открытых, так и с закрытых позиций, оснащен 7,62-миллиметровым пулеметом с дистанционным управлением и в 1,5 раза обгоняет «Нону» по дальности стрельбы штатными боеприпасами.

Издание пишет, что вести огонь с подготовленных и неподготовленных позиций «Лотос» может как обычными, так и высокоточными снарядами. САО может десантироваться с боевым расчетом внутри в полностью боеготовом состоянии. «Однако на СВО, учитывая высокую плотность противовоздушной обороны противника, это вряд ли пригодится», — заключает издание.

В ноябре генеральный директор «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что государственные испытания САО «Лотос», разработанного для нужд Воздушно-десантных войск России, идут по графику.

В ноябре 2024-го он же рассказал, что новое САО направили на государственные испытания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 00:18
  • 1
Российский истребитель первым в мире уничтожил западную систему Patriot
  • 02.12 23:51
  • 0
Комментарий к "Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта (Military Watch Magazine, США)"
  • 02.12 18:19
  • 14
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 02.12 17:02
  • 1
Виталий Нарышкин: «Когда грянул гром, мы сумели быстро перестроиться»
  • 02.12 16:58
  • 1
УЗГА: самолет УТС-800 сконструирован с возможностью модернизации
  • 02.12 16:20
  • 11769
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.12 09:22
  • 1
Комментарий к "На земле, в море, в воздухе… Чего бы стоила европейская армия против России?"
  • 02.12 08:51
  • 9
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 02.12 08:39
  • 7
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 02.12 02:58
  • 1
Лавров: Запад ведет нечистоплотную борьбу против РФ в сфере экспорта вооружений
  • 02.12 02:55
  • 1
Лавров: Россия не уступает Западу в экспорте оборонной продукции
  • 02.12 02:49
  • 2
Потолок воздуха
  • 02.12 02:44
  • 3
Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России
  • 02.12 00:28
  • 43
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 01.12 23:40
  • 0
Комментарий к "Если боевые действия на Украине прекратятся, разгорится междоусобица уже в Европе (The Economist, Великобритания)"