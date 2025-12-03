Перспективы нового российского «хищного цветочка» в СВО оценили

«Звезда»: Новое САО «Лотос» может пригодиться ВС России в конфликтах будущего

Новое российское самоходное артиллерийское орудие (САО) «Лотос», созданное на замену «Ноне», может пригодиться Вооруженным силам (ВС) России в конфликтах будущего. Перспективы нового российского «хищного цветочка» оценил еженедельник «Звезда».

Издание напоминает, что «Лотос» создан концерном «Калашников» с учетом последнего опыта ВС России, полученного, в частности, в ходе специальной военной операции (СВО).

Еженедельник отмечает, что по ряду параметров новое САО превосходит «Нону». В частности, «Лотос» может вести огонь как с открытых, так и с закрытых позиций, оснащен 7,62-миллиметровым пулеметом с дистанционным управлением и в 1,5 раза обгоняет «Нону» по дальности стрельбы штатными боеприпасами.

Издание пишет, что вести огонь с подготовленных и неподготовленных позиций «Лотос» может как обычными, так и высокоточными снарядами. САО может десантироваться с боевым расчетом внутри в полностью боеготовом состоянии. «Однако на СВО, учитывая высокую плотность противовоздушной обороны противника, это вряд ли пригодится», — заключает издание.

В ноябре генеральный директор «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что государственные испытания САО «Лотос», разработанного для нужд Воздушно-десантных войск России, идут по графику.

В ноябре 2024-го он же рассказал, что новое САО направили на государственные испытания.