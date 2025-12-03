Замглавы МО РФ Осьмаков провел переговоры с министром обороны Лаоса

В Минобороны России отметили, что Василий Осьмаков высоко оценил проводимую экспертами оборонных ведомств двух стран работу по выполнению договоренностей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Василий Осьмаков, который прибыл с рабочим визитом в Лаосскую Народно-Демократическую Республику, провел переговоры с министром обороны страны генерал-полковником Кхамлиенгом Утхакайсоном. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Заместитель министра обороны Российской Федерации Василий Осьмаков в ходе рабочего визита во Вьентьян Лаосской Народно-Демократической Республики провел переговоры с министром обороны страны генерал-полковником Кхамлиенгом Утхакайсоном", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Осьмаков высоко оценил проводимую экспертами оборонных ведомств двух стран работу по выполнению договоренностей, достигнутых в ходе встречи министра обороны Лаоса с министром обороны России, прошедших в июле 2025 года в Москве.

"Отмечаем хорошую динамику, высокое качество взаимодействия между вооруженными силами наших стран в соответствии с планом российско-лаосского стратегического партнерства в военной сфере", - подчеркнул замглавы российского ведомства.