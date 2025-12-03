Войти
ТАСС

Замглавы МО РФ Осьмаков провел переговоры с министром обороны Лаоса

141
0
0
Василий Осьмаков
Заместитель министра обороны РФ Василий Осьмаков.
Источник изображения: © Антон Ваганов/ ТАСС

В Минобороны России отметили, что Василий Осьмаков высоко оценил проводимую экспертами оборонных ведомств двух стран работу по выполнению договоренностей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Василий Осьмаков, который прибыл с рабочим визитом в Лаосскую Народно-Демократическую Республику, провел переговоры с министром обороны страны генерал-полковником Кхамлиенгом Утхакайсоном. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Заместитель министра обороны Российской Федерации Василий Осьмаков в ходе рабочего визита во Вьентьян Лаосской Народно-Демократической Республики провел переговоры с министром обороны страны генерал-полковником Кхамлиенгом Утхакайсоном", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Осьмаков высоко оценил проводимую экспертами оборонных ведомств двух стран работу по выполнению договоренностей, достигнутых в ходе встречи министра обороны Лаоса с министром обороны России, прошедших в июле 2025 года в Москве.

"Отмечаем хорошую динамику, высокое качество взаимодействия между вооруженными силами наших стран в соответствии с планом российско-лаосского стратегического партнерства в военной сфере", - подчеркнул замглавы российского ведомства. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Лаос
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 00:18
  • 1
Российский истребитель первым в мире уничтожил западную систему Patriot
  • 02.12 23:51
  • 0
Комментарий к "Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта (Military Watch Magazine, США)"
  • 02.12 18:19
  • 14
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 02.12 17:02
  • 1
Виталий Нарышкин: «Когда грянул гром, мы сумели быстро перестроиться»
  • 02.12 16:58
  • 1
УЗГА: самолет УТС-800 сконструирован с возможностью модернизации
  • 02.12 16:20
  • 11769
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.12 09:22
  • 1
Комментарий к "На земле, в море, в воздухе… Чего бы стоила европейская армия против России?"
  • 02.12 08:51
  • 9
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 02.12 08:39
  • 7
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 02.12 02:58
  • 1
Лавров: Запад ведет нечистоплотную борьбу против РФ в сфере экспорта вооружений
  • 02.12 02:55
  • 1
Лавров: Россия не уступает Западу в экспорте оборонной продукции
  • 02.12 02:49
  • 2
Потолок воздуха
  • 02.12 02:44
  • 3
Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России
  • 02.12 00:28
  • 43
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 01.12 23:40
  • 0
Комментарий к "Если боевые действия на Украине прекратятся, разгорится междоусобица уже в Европе (The Economist, Великобритания)"