«Калашников» представил эндуро с прицепом

Фото: Telegram-канал «Концерн «Калашников»»
«Калашников» представил новую модель электрического мотоцикла «Иж-Эндуро». Об этом концерн сообщил в Telegram-канале.

Новую модель создали специалисты центра прототипирования концерна «Калашников» в инициативном порядке с учетом запросов потенциальных заказчиков. Отмечается, что партию мотоциклов готовят к отгрузке на тестовые испытания, которые позволят собрать данные для дальнейшего совершенствования конструкции.

«[Мотоцикл] создан для использования в качестве бесшумного высокоманевренного военного транспорта или для нужд МЧС с полезной нагрузкой в прицепе, как коммерческий транспорт для рекреационных зон и баз отдыха, для персонала аэродромов и природоохранных организаций, а также в качестве патрульного малошумного скоростного транспорта», — говорится в сообщении.

Мотоцикл развивает скорость до 100 километров в час, а грузоподъемность универсального прицепа составляет 200 килограммов. Его можно модифицировать под различные специальные задачи. Запас хода в зависимости от условий эксплуатации составляет до 100 километров.

В августе в зоне СВО заметили тяжелый мотоцикл «Урал» с коляской, в которой установили противотанковый ракетный комплекс «Корнет».

