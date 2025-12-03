Закупка Аргентиной французских подлодок застопорилась из-за неясности с финансированием

Переговоры Аргентины о закупке трёх дизель-электрических подлодок класса "Скорпен" зашли в тупик, поскольку финансовый кредит под гарантии французского правительства так и не согласован. Об этом заявил директор по продажам в стратегически важные страны компании Naval Group Лоран Мур, отметив, что контракт на поставку не может быть заключён до тех пор, пока условия финансирования не будут согласованы с кредиторами, знакомыми с уровнем рисков.

Решение президента Хавьера Милея, принятое в ноябре 2025 года, о закупке подлодок во Франции, вынудило посла Аргентины в Париже Яна Селецкого срочно обратиться к министру обороны Луису Петри, поскольку изначально этот вопрос не стоял в политической повестке дня. Этот выбор последовал за необязывающим протоколом о намерениях, подписанным во Франции в октябре 2024 года Луисом Петри и французским адмиралом Карлосом Аллиеви. Этот документ дал старт официальным переговорам по поставке трёх субмарин на базе модификации проекта "Скорпен" под запросы ВМС Бразилии ("Риачуэло").

Подводная лодка класса "Скорпен" http://warfiles.ru/

Как отмечает Navy Recognition, цены на подлодки типа "Скорпен" в последних контрактах часто превышают 700 млн долларов за единицу, что соответствует оценкам в размере около 2,3 млрд долларов за три субмарины с учетом поддержки и сопутствующих услуг. Аргентина, со своей стороны, уже включила долгосрочную заявку на кредит в размере 2,31 млрд долларов в раздел "Восстановление мощностей подводного флота" в свой бюджет на 2025 год.

Лоран Мур отказался назвать конкретную сумму по предложению Аргентине, заявив, что до заключения контракта и в условиях конкуренции цены являются конфиденциальной информацией, а окончательная стоимость будет сильно зависеть от уровня модификации по сравнению со стандартным вариантом "Скорпен", поскольку индивидуальные доработки могут привести к значительному увеличению стоимости.

Он пояснил, что основное препятствие на данном этапе носит финансовый характер, поскольку Аргентина не может немедленно выплатить всю сумму и вынуждена полагаться на внешние кредиты, в то время как сама Naval Group не предоставляет кредитные схемы. По словам Мура, в таких случаях обычно используются механизмы экспортного финансирования: банки предоставляют кредиты, часто гарантированные французским государством, а условия зависят от процентных ставок, гарантий и страхования.

Представитель Naval Group подчеркнул, что французское государство может играть важную роль, предоставляя финансирование, но такие гарантии не являются автоматическими и сопровождаются определенными условиями как для покупателя, так и для кредиторов. На практике Naval Group, как правило, работает с банками, которые знакомы со страной-покупателем и способны управлять связанными с этим рисками.

Другой ключевой темой обсуждения стали варианты производства, поскольку Naval Group предложила Аргентине альтернативы, включая строительство на месте или импорт готовых подлодок. Мур подчеркнул, что существует большая разница в стоимости в зависимости от того, где будет осуществляться производство – в Аргентине, Бразилии, Франции или в другом месте. Он назвал это стратегическим вопросом, который определит будущее всей программы. Он пояснил, что если Аргентина решит строить субмарины внутри страны, то местным верфям потребуются крупные инвестиции для достижения необходимых стандартов инфраструктуры. Кроме того, такое решение потребует и значительных временных затрат.

Напомним, что после гибели в ноябре 2017 года подлодки "Сан-Хуан" аргентинские ВМС остались без субмарин в боеготовности, поскольку ДЭПЛ "Санта-Круз" с 2014 года проходит модернизацию, а субмарина "Сальта" не может выходить в море и используется для подготовки подводников у причала. Кроме того, Буэнос-Айрес полагается на помощь дружественных стран – Перу и Бразилии, которые предоставляют возможности для тренировок аргентинских подводников.