Войти
ТАСС

Эксперт Котов: ESA не имеет единой стратегии развития космоса

141
0
0
Европейское космическое агентство
Европейское космическое агентство.
Источник изображения: Kai Pfaffenbach / Reuters

По словам члена общественного совета госкорпорации "Роскосмос", несмотря на достаточно крупные вложения Европейского союза в космическую отрасль - 26 ноября ESA запросило у своих стран-участниц €22 млрд на ближайшие три года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Евросоюз не обладает космическим суверенитетом, у Европейского космического агентства (ESA) нет единой стратегии развития космической деятельности. Об этом в колонке для ТАСС написал член общественного совета госкорпорации "Роскосмос", научный журналист Михаил Котов.

"Европа вместо единого консолидированного бюджета растаскивает финансы на несколько отдельных кучек. Самым значительным итогом этого становятся в основном межпланетные проекты. За последние годы из наиболее значимых - это Bepi Colombo (по исследованию Меркурия) и (долгострой) орбитальный телескоп Джеймса Вебба, созданный совместно с НАСА. При этом очевидно полное отсутствие единой стратегии развития, то есть средств выведения, космических аппаратов, пилотируемых программ", - считает Котов.

По его словам, несмотря на достаточно крупные вложения Европейского союза в космическую отрасль - 26 ноября ESA запросило у своих стран-участниц €22 млрд на ближайшие три года, - агентство не располагает самостоятельной пилотируемой программой. ESA на данный момент не имеет ракет из-за прекращения Россией поставок "Союзов", а также из-за высокой аварийности ракет Vega и недостаточной степени апробации Arian 6. В этой связи, отметил аналитик, Европа запускает большинство своих миссий на аппаратах SpaceX, переплачивая за такую услугу США как минимум 30% рыночной цены. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
SpaceX
Роскосмос
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 00:18
  • 1
Российский истребитель первым в мире уничтожил западную систему Patriot
  • 02.12 23:51
  • 0
Комментарий к "Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта (Military Watch Magazine, США)"
  • 02.12 18:19
  • 14
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 02.12 17:02
  • 1
Виталий Нарышкин: «Когда грянул гром, мы сумели быстро перестроиться»
  • 02.12 16:58
  • 1
УЗГА: самолет УТС-800 сконструирован с возможностью модернизации
  • 02.12 16:20
  • 11769
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.12 09:22
  • 1
Комментарий к "На земле, в море, в воздухе… Чего бы стоила европейская армия против России?"
  • 02.12 08:51
  • 9
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 02.12 08:39
  • 7
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 02.12 02:58
  • 1
Лавров: Запад ведет нечистоплотную борьбу против РФ в сфере экспорта вооружений
  • 02.12 02:55
  • 1
Лавров: Россия не уступает Западу в экспорте оборонной продукции
  • 02.12 02:49
  • 2
Потолок воздуха
  • 02.12 02:44
  • 3
Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России
  • 02.12 00:28
  • 43
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 01.12 23:40
  • 0
Комментарий к "Если боевые действия на Украине прекратятся, разгорится междоусобица уже в Европе (The Economist, Великобритания)"