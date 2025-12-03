Постройка кораблей прибрежной зоны для ВМС США завершена

Компания Fincantieri Marinette Marine передала Военно-морским силам США LCS-31 "Кливленд" – последний корабль типа "Фридом", завершение строительства и испытаний которого ознаменовали активную фазу программы поставок американскому флоту кораблей прибрежной зоны класса LCS. Как уточняет Navy Recognition, церемония ввода в строй пройдет в начале 2026 года в городе Кливленд (штат Огайо), в честь которого назван корабль, а затем он перейдет на базу в Мейпорте (Флорида), где размещены другие корабли типа "Фридом".

Напомним, что серия LCS реализована двумя основными подрядчиками по альтернативным проектам. Корабли типа "Фридом" разработаны консорциумом, возглавляемым Lockheed Martin. Они сконструированы по традиционной схеме. Вариант "Индепенденс" представляет собой тримараны и производился компанией Austal USA (последний из них ввели в строй в ноябре этого года).

Корабль прибрежной зоны "Кливленд", США US Navy

Формально "Кливленд" стал 16 кораблем типа "Фридом". Его заложили в июне 2021 года, спустили на воду в апреле 2023 года.

Однако за последние четыре года ВМС США вывели из эксплуатации пять кораблей типа "Фридом", построенные раньше остальных. Это связано с различными конструктивными недочетами, исправление которых было признано нецелесообразным с точки зрения финансовых расходов.

Предполагается, что с вводом "Кливленда" в строй в составе американских ВМС будут оставаться 10 кораблей прибрежной зоны типа "Фридом", а консорциум во главе с Lockheed Martin обеспечит их обслуживание на протяжение всего срока эксплуатации. Касательно же модификации типа "Индепенденс", то командование решило, что флоту хватит 15 таких кораблей.

Водоизмещение кораблей типа "Фридом" – 2862 тонны, длина корпуса – 115,3 метра, ширина – 17,5 метра. Комбинированная силовая установка позволяет развивать скорость до 40 узлов и совершать переходы на дальность до 4500 морских миль. Экипаж – 50 человек.

Корабли этого типа вооружены 57-мм артустановкой Mk.110, зенитными ракетами RIM-116, 324-мм торпедами, а также 30-мм пушками и 12,7-мм пулеметами. Кроме того, на борту могут базироваться два вертолета типа MH-60R/S "Сихок" и беспилотный летательный аппарат вертолетного типа MQ-8 "Фаер Скаут".