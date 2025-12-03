Войти
HSW поставила ВС Польши очередную партию 155-мм самоходных гаубиц "Краб"

155-мм/52 самоходные гаубицы AHS Krab, изготовленные польским предприятием Huta Stalowa Wola SA (HSW) на гусеничном шасси РК9. Сталева Воля (Польша), 07.04.2025
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 2 декабря. Польская компания Huta Stalowa Wola S.A. (HSW) объявила о поставке 5-му Любушскому артиллерийскому полку (Сулехув) из состава 12-й механизированной дивизии ВС Польши новой партии 155-мм самоходных гаубиц "Краб".

Это уже третья поставка СГ "Краб" ВС Польши в текущем году. Размер партии не уточняется, однако на прилагаемых фотографиях видны 8 гаубиц "Краб", а также две машины управления.

В августе 2025 года компания HSW передала 8 СГ "Краб", командно-штабную машину, 3 машины управления и две машины подвоза боеприпасов 23-му артиллерийскому полку (Болеславец). Еще 8 гаубиц "Краб", 1 машина управления командира батареи, 2 машины управления командира взвода и 2 машины подвоза боеприпасов были переданы этому же полку в сентябре 2025 года.

Таким образом, в 2025 году ВС Польши получили 24 новые 155-мм самоходные гаубицы "Краб". Планы HSW на 2025 год предполагают поставку в общей сложности 34 гаубиц. Это означает, что до конца года следует ожидать как минимум еще одной поставки.

Как сообщал ЦАМТО, поставки СГ "Краб" Вооруженным силам Польши в настоящее время осуществляются по трем контрактам, подписанным МНО Польши с HSW в 2016, 2022 и 2024 годах.

Первый контракт на поставку ВС страны четырех "дивизионных огневых модулей" "Регина" на базе 155-мм СГ "Краб" (всего 96 установок) Инспекторат по вооружениям МНО Польши заключил с Huta Stalowa Wola 14 декабря 2016 года. Его стоимость составила 4,65 млрд. злотых (1,1 млрд. долл.).

В 2022 году в этот контракт были внесены изменения, предусматривающие продление сроков выполнения работ с 2024 до 2027 года. Причиной стала приостановка производства гаубиц для ВС Польши в связи с необходимостью выполнения заказа на 54 гаубицы для ВС Украины.

В сентябре 2022 года с HSW был подписан контракт на поставку двух дополнительных дивизионных огневых модулей (включая 48 СГ "Краб" и 36 машин управления и обеспечения). В декабре 2024 года были заказаны еще четыре огневых модуля DMO (96 гаубиц и машины управления и обеспечения). Два из них будут оснащены гаубицами "Краб" в текущей комплектации, а оставшиеся – модернизированной версией "Краб-2".

Поставки по последнему контракту начнутся в 2027 году и будут полностью завершены к 2029 году.

