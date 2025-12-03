Космическая бездна: эффективны ли звездные программы европейцев

Михаил Котов — о том, конкурентна ли Европа в космосе

Космос — это не только трудно, но и дорого. Хотя, конечно, смотря с чем сравнивать. Так, недавно Франция вслед за Германией заявила о выделении дополнительных средств на развитие военной космонавтики. Насколько велики суммы и почему складывается впечатление, что европейцы не умеют их тратить эффективно?

И порознь, и вместе

Власти Франции сообщили о дополнительно выделенных €4,2 млрд на период с 2026 по 2030 год на оборону в космосе, аргументируя это тем, что именно там "начнется война завтрашнего дня". Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон, выступая в Тулузе на церемонии открытия штаба космического командования. Изначально в этот период планировалось выделить €6 млрд на оборону в космосе. Переведу в доллары для равновесия: в сумме получается $11,6 млрд на военный космос в течение пяти лет, или $2,3 млрд в год. Внушительно, но если сравнить с бюджетом на гражданские проекты и двойного назначения, то все уже не так очевидно. На тот же период в этих сферах обозначено более €16 млрд (порядка $18,5 млрд). Итого: $30,1 млрд.

Германия же к 2030 году направит €35 млрд ($40,5 млрд) на развитие только военной космической инфраструктуры, заявил в конце сентября министр обороны Борис Писториус на Конгрессе космической индустрии в Берлине. По его словам, спутниковые сети стали ахиллесовой пятой современных обществ, а атака на них может парализовать целые страны. Эти инвестиции, по словам министра, направлены на защиту от угроз в космосе со стороны России и Китая и чтобы воспрепятствовать наращиванию ими военного потенциала.

Германия и Франция — самые сильные экономики по общему ВВП и мощнейшие страны по военному потенциалу в Евросоюзе. При этом у ЕС есть свое космическое агентство — ESA — со своим бюджетом.

В январе генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер заявил, что бюджет Европейского космического агентства на 2025 год составит €7,68 млрд ($8,87 млрд по текущему курсу). Это немного меньше выделенных средств в 2024 году — €7,79 млрд (около $9 млрд). 26 ноября ESA запросило у своих стран-участниц €22 млрд ($25,5 млрд) на следующие три года. Это на 36% больше предыдущего бюджета, сообщило агентство Bloomberg. По программе "Европейская устойчивость из космоса" (по усилению европейского военного присутствия в космосе на €1,35 млрд) финансирование космических проектов все чаще будут осуществлять министерства обороны. Раньше это делали в основном гражданские министерства, отметил Ашбахер.

А между прочем, в Европейское космическое агентство входит 23 государства. Около двух третей его бюджета формируется за счет прямых взносов, оставшаяся часть поступает от Европейской комиссии и EUMETSAT (Европейская организация спутниковой метеорологии), а также других источников в рамках совместных программ. При этом три крупнейших члена — Германия, Италия и Великобритания — сократили дотации на 2025 год, и существенно. Но все же в сумме это гораздо больше, чем в предыдущие годы — было почти €17 млрд ($19,7 млрд).

То есть получается, что совместный военный и гражданский бюджет Франции в $6 млрд в год в принципе сравним со всем бюджетом Европейского космического агентства, а немецкий его превосходит. Причем ESA из своего бюджета и космонавтов европейских готовит, и участвует в программе Международной космической станции (МКС).

Бюджеты растут, а итоги те же

А что же на руках, точнее в кошельке, у Роскосмоса?

"На мероприятия обновленного нацпроекта по космосу предлагается выделить из федерального бюджета около 4,4 трлн рублей ($60 млрд по текущему курсу — прим. авт.) до 2036 года, в том числе 1,7 трлн ($22 млрд — прим. авт.) в течение ближайших шести лет", — объявил в начале июня председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Получается от $3,6 млрд до $6 млрд в год — то есть заметно больше, чем в планах у ESA. При этом Россия на свои деньги развивает линейку ракет-носителей, которые способны запускать любую полезную нагрузку в космос. Также обслуживает три космодрома с возможностью выведения этой самой полезной нагрузки на любое наклонение. Имеется и сильная пилотируемая программа, и полноценное участие в проекте МКС, и такие важные научные проекты, как космическая обсерватория "Спектр-РГ".

При сопоставимых космических расходах, на мой взгляд, следовало бы ожидать от Франции, Германии, ESA в целом мощнейших космических прорывов. Или хотя бы какой-то самостоятельной пилотируемой программы. Тем более что европейские чиновники часто поругивают американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), говоря о небольшом количестве мест, которое то выделяет для полета к Международной космической станции.

Однако, у ESA на данный момент нет ракет — средние "Союзы" Россия перестала поставлять, легкие Vega столкнулись с высокой аварийностью, а вот тяжелый Arian 6 пока совершает только первые полеты. Так что европейцы запускают существенную часть своих проектов на средствах SpaceX, изрядно переплачивая за услугу. К примеру, за запуск четырех спутников Galileo европейцы заплатили американской компании $196 млн. Это минимум на 30% выше рыночной цены.

Вообще, мировые расходы на космос (в том числе и на военный) имеют тенденцию к постоянному увеличению. Например, их рост в 2023 году составил 11% — до показателя в $125 млрд (значительно). Лидерами по затратам на космическую отрасль выступали США, Китай, Япония, Россия, Европейский союз, Франция, Германия, Италия и Южная Корея. Большая часть пришлась на Соединенные Штаты — около $46 млрд. В 2024 году мировые расходы на космонавтику достигли нового рекорда, согласно анализу консалтинговой фирмы Novaspace. На космическую деятельность потратили $135 млрд — на 10% больше, чем в 2023-м. На первом месте вновь США, второе — у Китая, третье заняла Япония, четвертое — Россия, пятое — Франция.

Бюджет NASA выглядит просто недосягаемым. В 2024 финансовом году он составил $25,4 млрд, правда, в 2025-м остался примерно таким же, а на 2026-й Белый дом предложил сократить его практически на 25% — до $18,8 млрд. Инициатива вызвала споры. Конгресс, например, предложил увеличить траты на космос. Думаю, скорее всего, политики сойдутся на какой-то средней цифре. Но это только гражданский космос.

Проект военного бюджета США на 2025 финансовый год (с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года) предусматривал выделение $33,7 млрд на различные программы, нацеленные на наращивание потенциала в космосе. На что идут такие деньги? К примеру, $4,7 млрд планировалось направить на создание новой системы предупреждения о запусках ракет и слежения за ними, $1,5 млрд — потратить на совершенствование навигационной системы GPS, $2,4 млрд — на развитие возможностей по выводу спутников на орбиту.

Бюджет Китайского национального космического управления (CNSA) оценивается в $12–15 млрд ежегодно, и он продолжает расти. Сейчас КНР уже из догоняющих плавно переходит в лидеры и в этой отрасли.

Тем не менее, если взять совокупный европейский бюджет, он уступит только Америке. Вопрос, куда деваются все эти финансы? Бюджеты есть, но они коррелируют с успехами на ниве космонавтики. Европа вместо единого консолидированного бюджета растаскивает финансы на несколько отдельных кучек. Самым значительным итогом этого становятся в основном межпланетные проекты. За последние годы из наиболее значимых — это Bepi Colombo (по исследованию Меркурия) и (долгострой) орбитальный телескоп Джеймса Вебба, созданный совместно с NASA. При этом очевидно полное отсутствие единой стратегии развития — то есть средств выведения, космических аппаратов, пилотируемых программ.

Признаться, хотелось бы надеяться, что европейцы и дальше будут тратить свои средства настолько же неэффективно.

Михаил Котов, Научный журналист

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru