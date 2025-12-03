Войти
Турция запустила свой первый орбитальный корабль с гибридным двигателем

Источник изображения: topwar.ru

Турция запустила свой первый орбитальный корабль FGN-TUG-S01, разработанный компанией Fergani Space полностью за счет национальных ресурсов. Корабль был запущен с военной базы Ванденберг в американском штате Калифорния с помощью ракеты-носителя Falcon 9 Transporter-15 компании SpaceX. Примерно через 81 минуту после старта аппарат отделился от ракеты и передал первые телеметрические данные, подтвердив успешный запуск. FGN-TUG-S01 является первым в Турции орбитальным транспортным кораблем и оснащен первым в мире гибридным ракетным двигателем, запускаемым на орбите.

Как сообщают турецкие СМИ, после выхода на орбиту аппарат выполнит первое запланированное включение гибридного двигателя. Гибридная двигательная установка национального орбитального транспортного корабля позволит транспортировать спутники на различные орбиты и продлевать срок их службы за счет более безопасной и недорогой конструкции. Бортовые датчики и бортовой компьютер корабля обеспечивают аппарату возможность автономной навигации, позволяя ему определять маршрут без необходимости наземного управления.

При этом отмечается, что данная миссия представляет собой важную инфраструктурную составляющую для создания турецкой глобальной системы позиционирования Uluğ Bey. В рамках проекта предполагается обеспечить вывод на орбиту более 100 спутников в течение ближайших пяти лет.

