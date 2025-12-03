ГД ратифицировала соглашение с Индией о порядке отправки военных и техники

Установленный порядок будет использоваться, в частности, во время совместных учений, тренировок и оказания гуманитарной помощи

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали межправительственное соглашение России и Индии о порядке отправки военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов на территорию друг друга. Документ на рассмотрение палаты парламента в ноябре текущего года внес российский кабмин.

"Ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Республики Индии о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов РФ на территорию Республики Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индии на территорию РФ и организации их взаимного материально-технического обеспечения, подписанное в городе Москве 18 февраля 2025 года", - говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, соглашение упорядочит не только отправку военных и техники, но и их материальное обеспечение. Установленный порядок будет использоваться во время совместных учений, тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в других случаях по договоренности.

В кабмине указали, что ратификация документа упростит взаимное использование воздушного пространства двух стран и заход военных кораблей России и Индии в порты друг друга. Кроме того, соглашение укрепит сотрудничество государств в военной сфере.