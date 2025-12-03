Войти
Песков: Россия и Индия обмениваются высокими технологиями и ноу-хау в ОПК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Представитель Кремля привел в пример производство ракет BrahMos

МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия, сотрудничая в оборонной сфере, не просто занимаются совместным производством и купле-продажей оружия, а обмениваются высокими технологиями, ноу-хау. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.

"Наше сотрудничество в оборонной промышленности: вспомним знаменитые ракеты BrahMos. Это не просто производство или просто купля-продажа - это обмен высокими технологиями, обмен ноу-хау. И это действительно прокладывает путь к светлому будущему в этой области сотрудничества. Мы разрабатываем целый ряд очень сложных систем", - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что стратегическое взаимодействие двух стран, а также сотрудничество в оборонной промышленности - это очень чувствительные области, и "сотрудничество в этих чувствительных областях трудно переоценить".

"У нас есть очень важные возможности, и мы являемся экспертами в определенных областях, наши знания и опыт значительно выросли за последние пару лет, и мы готовы поделиться своим опытом с нашими индийскими друзьями. Я думаю, что этот опыт действительно ценен для наших индийских друзей", - отметил он.

Песков также напомнил, что Москва и Нью-Дели ведут очень тесный диалог по международным вопросам в Организации Объединенных Наций. "Мы обмениваемся взглядами и обнаруживаем, что они действительно совпадают в большинстве областей", - подытожил представитель Кремля. 

