Россия удивила Украину новыми беспилотниками "Герань-2" с ракетами Р-60 (Interia, Польша)

Interia: беспилотники "Герань-2" оснастили ракетой для ударов по вертолётам ВСУ

Россия оснастила дроны-камикадзе "Герань-2" ракетами класса "воздух-воздух" Р-60, сообщает Interia. Эта комбинация разработана специально для уничтожения пилотируемых машин, которые охотятся за российскими беспилотниками. У Украины из-за этих "Гераней" и ракет будут большие проблемы.

Филип Мельчарек (Filip Mielczarek)

Война беспилотников между Россией и Украиной вступает в новую опасную фазу. По данным украинских военных экспертов, впервые с начала российско-украинского конфликта армия Путина оснастила свои дроны-камикадзе Герань-2 чрезвычайно опасными ракетами класса "воздух-воздух" Р-60. С их помощью беспилотники могут атаковать украинские вертолеты и легкие тактические самолеты, которые используются украинцами для противодействия российским БПЛА.

В Сети было опубликовано первое фото беспилотника "Герань" с прикрепленной к корпусу ракетой Р-60. Украинский эксперт Сергей Бескрестнов, позывной "Флэш", подчеркнул, что эта комбинация разработана специально для уничтожения пилотируемых машин, которые охотятся за российскими беспилотниками. И это очень плохая новость для Украины. Русские теперь будут очень активно охотиться на вертолеты и даже могут попытаться атаковать истребители.

У России появились новые беспилотники "Герань-2" с ракетами Р-60

Беспилотник "Герань-2" (…) с дальностью действия до 2000 км и скоростью около 180 км/ч, с начала специальной военной операции России на Украине в 2022 году использовался в основном в качестве дешевого дрона-камикадзе для ударов по наземным целям. Оснащенный боевой частью весом 40-50 кг, он обходится всего в 20-50 тысяч долларов, что позволяет производить его в массовых масштабах. В 2026 году Россия планирует выпустить десятки тысяч единиц этих машин. Оснащение этого дрона ракетой Р-60 класса "воздух-воздух" ближнего радиуса действия (8 км) с инфракрасным наведением (не требующим радара), превращает беспилотник в оборонительную платформу.

Р-60 — это еще советская ракета (по классификации НАТО — АА-8 Aphid) с малым весом (около 42 кг), которая может успешно применяться против низколетящих целей, таких как вертолеты Ми-8 или Ми-24. Оснащение ими "Гераней" — это российский ответ на эффективное противодействие украинских ВВС русским дронам. Как утверждает украинская сторона, в 2025 году они сбили более 85% российских "Гераней", часто используя для этого вертолеты. В этом случае огонь по БПЛА велся из пулеметов или ПЗРК.

Россия модернизирует системы свои беспилотники "Герань-2", оснащая их системами ИИ

Эксперты отмечают, что эта модификация не стала для них неожиданностью. Россия уже несколько месяцев тестирует усовершенствованные "Герани", в том числе с тепловизорами, модемами Starlink и процессорами Nvidia Jetson для автономного поиска целей. В отчетах за октябрь 2025 года отмечалось появление на Украине российских беспилотников, способных атаковать движущиеся наземные цели, такие как железнодорожные топливные цистерны. Теперь "Герани" готовят к воздушному бою.

Модифицированная "Герань" была сбита украинским дроном-перехватчиком Sting бойцами батальона Darknode 412 бригады Немезида. В общей сложности с августа 2024 года по март 2025 года Россия использовала более 15 тысяч "Гераней", нанеся значительный ущерб инфраструктуре, хотя, как утверждают украинцы, большинство из объектов были макетами.

У Украины из-за этих беспилотников и ракет будут проблемы

Аналитики предполагают, что модифицированные "Герани" станут серьезной проблемой для украинской авиации. Вертолеты, которые играют очень большую роль в борьбе с дронами, станут более уязвимыми. ВСУ придется менять свою тактику, например, за счет более широкого использования беспилотников-перехватчиков или антидронных лазеров, например, разрабатываемых концерном Lockheed Martin. (…)