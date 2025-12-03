В Кремле отметили хорошую работу оборонной промышленности России

Песков: Россия нарастила объемы производства оборонной продукции в ходе СВО

Оборонная промышленность России работает весьма хорошо. Об этом 2 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Наша оборонная промышленность работает весьма хорошо», — сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.

Он отметил, что ВПК России удалось увеличить объемы производства так, что удается не только закрывать нужды армии в ходе специальной военной операции (СВО), но и работать на экспорт.

«В мире много конкурентов (России в экспорте оборонной продукции. — Ред.), и некоторые из них, скажем так, не придерживаются международного права в своей деятельности. Поэтому иногда они могут совершать плохие поступки, чтобы создать несправедливую конкуренцию. Но мы выступаем за справедливую конкуренцию, а в условиях справедливой конкуренции вряд ли кто-то сможет конкурировать с нами в этой области», — добавил Песков.

Ранее, 27 ноября, президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия прежде всего должна удовлетворять свои потребности в сфере ОПК в условиях проведения спецоперации. Приоритетным направлением экспорта является авиационная техника, в частности самолеты и вертолеты.