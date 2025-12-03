Войти
Известия.ru

В Кремле отметили хорошую работу оборонной промышленности России

154
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Песков: Россия нарастила объемы производства оборонной продукции в ходе СВО

Оборонная промышленность России работает весьма хорошо. Об этом 2 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Наша оборонная промышленность работает весьма хорошо», — сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.

Он отметил, что ВПК России удалось увеличить объемы производства так, что удается не только закрывать нужды армии в ходе специальной военной операции (СВО), но и работать на экспорт.

«В мире много конкурентов (России в экспорте оборонной продукции. — Ред.), и некоторые из них, скажем так, не придерживаются международного права в своей деятельности. Поэтому иногда они могут совершать плохие поступки, чтобы создать несправедливую конкуренцию. Но мы выступаем за справедливую конкуренцию, а в условиях справедливой конкуренции вряд ли кто-то сможет конкурировать с нами в этой области», — добавил Песков.

Ранее, 27 ноября, президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия прежде всего должна удовлетворять свои потребности в сфере ОПК в условиях проведения спецоперации. Приоритетным направлением экспорта является авиационная техника, в частности самолеты и вертолеты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 00:18
  • 1
Российский истребитель первым в мире уничтожил западную систему Patriot
  • 02.12 23:51
  • 0
Комментарий к "Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта (Military Watch Magazine, США)"
  • 02.12 18:19
  • 14
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 02.12 17:02
  • 1
Виталий Нарышкин: «Когда грянул гром, мы сумели быстро перестроиться»
  • 02.12 16:58
  • 1
УЗГА: самолет УТС-800 сконструирован с возможностью модернизации
  • 02.12 16:20
  • 11769
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.12 09:22
  • 1
Комментарий к "На земле, в море, в воздухе… Чего бы стоила европейская армия против России?"
  • 02.12 08:51
  • 9
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 02.12 08:39
  • 7
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 02.12 02:58
  • 1
Лавров: Запад ведет нечистоплотную борьбу против РФ в сфере экспорта вооружений
  • 02.12 02:55
  • 1
Лавров: Россия не уступает Западу в экспорте оборонной продукции
  • 02.12 02:49
  • 2
Потолок воздуха
  • 02.12 02:44
  • 3
Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России
  • 02.12 00:28
  • 43
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 01.12 23:40
  • 0
Комментарий к "Если боевые действия на Украине прекратятся, разгорится междоусобица уже в Европе (The Economist, Великобритания)"