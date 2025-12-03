Таиланд покупает израильскую систему ПВО-ПРО Barak MX

Источник изображения: topwar.ru

Королевские ВВС Таиланда сделали показательный выбор: в качестве своей новой защиты воздушного пространства они выбрали израильскую систему ПВО/ПРО Barak MX от Israel Aerospace Industries.

В конце ноября логистическое управление RTAF опубликовало уведомление: в первой партии – одна батарея Barak MX. Контракт на 3,4 млрд батов, то есть примерно 107 млн долларов. Для тайского бюджета сумма серьезная, так что это явно осознанный стратегический шаг.

Вся эта закупка вписана в более ранний документ ВВС Таиланда от июня 2025 года. Там записано: к 2028 году у страны должна появиться наземная система ПВО с дальностью пуска не менее 30 морских миль, то есть около 56 километров. Barak MX под эту планку подходит с запасом.

Сама Barak MX – модульная, наращиваемая система, которую IAI представила в 2018 году. В одной сети можно связать датчики, командные пункты и разные пусковые установки, подстраивая конфигурацию под конкретную базу или регион. Плюс она совместима сразу с тремя типами ракет: Barak MR с дальностью до 35 км, Barak LR – до 70 км и Barak ER – до 150 км.

Причина спешки тоже ни для кого в Таиланде не секрет. В июле 2025 года страну тряхнуло кратким, но нервным вооруженным конфликтом с Камбоджей. По позициям применялись реактивные системы залпового огня: советский БМ-21 «Град», чешский RM-70, китайские установки Type 90B. Выяснилось, что инфраструктура ВВС уязвима, а защита баз явно не дотягивает до современных угроз.