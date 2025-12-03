США передали ВМС Эквадора первый патрульный катер класса "Айленд"

ЦАМТО, 2 декабря. Посольство Эквадора в США сообщило о состоявшейся в Балтиморе (шт.Мэриленд) передаче командованию эквадорских ВМС патрульного катера класса "Айленд" из состава Береговой охраны США.

Катер, ранее носивший наименование "Анакапа", получил новое обозначение LG-40 "Исла Санта Роза".

Построенный Bollinger Shipyards катер был принят на вооружение Береговой охраны США в январе 1990 году и выведен из боевого состава в апреле 2024 года. Перед поставкой катер был отремонтирован на предприятии Береговой охраны США в Балтиморе. Как планируется, в начале декабря катер отправится из Балтимора в Гуаякиль, где официально войдет в боевой состав Береговой охраны Эквадора.

LG-40 "Исла Санта Роза" – первый из двух катеров класса "Айленд", которые должны быть переданы ВМС Эквадора в рамках программы сотрудничества с США в сфере безопасности. Пока неизвестно, когда состоится передача второго катера.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2024 года посетившая Кито командующий Береговой охраной США адмирал Линда Фэган подписала меморандум о взаимопонимании, предусматривающий передачу ВМС Эквадора двух 33,5-метровых патрульных катеров из состава Береговой охраны США. Хотя США передают катера бесплатно, Эквадор оплачивает работы по их ремонту и доставку в страну. Как было заявлено, переданные катера позволят расширить возможности ВМС Эквадора по обеспечению безопасности на море, проведению поисково-спасательных операций, противодействию незаконному обороту наркотиков и нерегулируемому рыболовству.

Патрульные катера класса "Айленд" были построены в период с 1985 по 1992 гг. для Береговой охраны США компанией Bollinger Shipyards по проекту Vosper Thornycroft. Всего на вооружение было принято 49 катеров. По мере снятия устаревших катеров с вооружения они продаются или передаются зарубежным партнерам США. Так, 2 катера были переданы Грузии, 2 – Пакистану, 2 – Коста-Рике, 5 – Украине, 4 – Греции.