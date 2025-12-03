Войти
ТАСС

Эксперт Михайлов: освобождение Волчанска развенчало миф об успехах ВСУ

Алексей Коновалов/ ТАСС
Алексей Коновалов/ ТАСС.
Источник изображения: © Алексей Коновалов/ ТАСС

Руководитель Бюро военно-политического анализа отметил, что фейки о победах Киева на фронте активно распространялись западными СМИ, чтобы налогоплательщики не задавали вопросов о целесообразности многомиллиардных трат на Украину

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские войска нанесли информационный удар по западной пропаганде об успехах украинских формирований на фронте, освободив такой крупный населенный пункт как Волчанск в Харьковской области. Такое мнение ТАСС высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Еще один крупный населенный пункт с многотысячным населением взят под контроль Российской Федерации. Одно дело, когда речь идет о деревнях, поселках - все это можно скрыть от западной аудитории, а со сдачей Волчанска - это невозможно. Волей-неволей западные информационные агентства будут об этом писать, тем самым развенчивая этот миф о том, что украинская армия движется куда-то в восточном направлении, отвоевывает какие-то квадратные километры, о которых [главком Вооруженных сил Украины Александр] Сырский постоянно заявляет каждую неделю", - сказал эксперт.

Он уточнил, что фейки о победах ВСУ на фронте активно распространялись западными СМИ, чтобы европейские и американские налогоплательщики не задавали вопросов о целесообразности многомиллиардных трат на Украину. "В итоге Волчанск станет для запада информационно-политическим ударом. Мы же, в свою очередь, убираем угрозу для населенных пунктов, которые находятся на российско-украинском участке границы у Харьковской области, потому что из Волчанска регулярно шли обстрелы наших приграничных территорий", - подчеркнул Михайлов.

Кроме того, он отметил тот факт, что президент России Владимир Путин напомнил о поставленной задаче группировке войск "Север" по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы. "Работа по буферным зонам - это прежде всего развитие политического и военного успеха. Нам нужно постоянно напоминать кураторам переговорного процесса, что чем дольше они тянут украинского кота за хвост, тем с большими потерями они выйдут в итоге из переговорного трека", - добавил Михайлов.

Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении городов Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. 

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
