ЦАМТО

Госкомвоенпром Республики Беларусь продвигает на экспорт РЛС "Клен"

Флаг Белоруссии
Флаг Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

ЦАМТО, 2 декабря. Специалисты ОАО "АЛЕВКУРП" (Республика Беларусь) провели презентацию РЛС ближней разведки "Клен" на территории потенциального инозаказчика.

В ходе мероприятия на практике были продемонстрированы боевые возможности станции и соответствие ее тактико-технических характеристик заявленным.

При этом функционал "Клена" при проведении презентации не ограничивался разведкой движущихся целей.

Специалисты ОАО "АЛЕВКУРП" также продемонстрировали способность сопряжения РЛС со средствами огневого поражения и установки станции на технику заказчика.

РЛС "Клен" предназначена для обнаружения, измерения координат, сопровождения и распознавания движущихся наземных и маловысотных воздушных целей на дальности до 5000 м, в том числе при отсутствии оптической видимости.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
