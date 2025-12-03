Названа доля отечественных САПР в радиоэлектронной отрасли

К 2025 году только 39% российских предприятий радиоэлектронной отрасли используют системы автоматизированного проектирования (САПР) отечественной разработки. Как сообщают Ведомости со ссылкой на заместителя директора департамента цифровых технологий Минпромторга Ивана Кузьменко, оставшийся 61% продолжает работать на иностранных решениях.

На форуме "Электроника России 2025" представитель ведомства рассказал, что сейчас необходимо доработать соответствующие решения для критически важных функционалов отрасли. Основная цель – перевод не менее 90% российских дизайн-центров на отечественные инструменты САПР, отметил он.

Причины использования зарубежного прикладного ПО САПР в российской радиоэлектронике кроются в немалой доле "железа", произведенного на Западе и в Юго-Восточной Азии, подчеркнул заместитель гендиректора по науке АО "Сисофт девелопмент" (входит в ГК "Сисофт") Михаил Бочаров. Он объяснил, что для совместимости софта с электроникой используются решения тех же стран.

В официальной статистике закупок доля российских разработчиков инженерного ПО и интеграторов в 2024 году составляла 90%, сообщил изданию IT-архитектор практики "Технологическая трансформация" "Рексофт консалтинга" Александр Черный. Тем не менее в реальности компании зачастую используют пиратское ПО иностранного производства, которое в официальную статистику закупок не попадает, поэтому реальную долю используемых российскими компаниям отечественных решений можно оценить в 30–40%, говорит он. Черный объясняет сложившуюся ситуацию недостаточной функциональностью и зрелостью отечественного ПО, сложностями при проведении миграции и интеграции, дефицитом квалифицированных специалистов, а также недоверием к качеству, стабильности решений и их поддержке.