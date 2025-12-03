Войти
Flotprom

Названа доля отечественных САПР в радиоэлектронной отрасли

132
0
0
Судостроительная САПР тяжелого класса
Судостроительная САПР тяжелого класса.
Источник изображения: ОСК

Названа доля отечественных САПР в радиоэлектронной отрасли

К 2025 году только 39% российских предприятий радиоэлектронной отрасли используют системы автоматизированного проектирования (САПР) отечественной разработки. Как сообщают Ведомости со ссылкой на заместителя директора департамента цифровых технологий Минпромторга Ивана Кузьменко, оставшийся 61% продолжает работать на иностранных решениях.

На форуме "Электроника России 2025" представитель ведомства рассказал, что сейчас необходимо доработать соответствующие решения для критически важных функционалов отрасли. Основная цель – перевод не менее 90% российских дизайн-центров на отечественные инструменты САПР, отметил он.

Причины использования зарубежного прикладного ПО САПР в российской радиоэлектронике кроются в немалой доле "железа", произведенного на Западе и в Юго-Восточной Азии, подчеркнул заместитель гендиректора по науке АО "Сисофт девелопмент" (входит в ГК "Сисофт") Михаил Бочаров. Он объяснил, что для совместимости софта с электроникой используются решения тех же стран.

В официальной статистике закупок доля российских разработчиков инженерного ПО и интеграторов в 2024 году составляла 90%, сообщил изданию IT-архитектор практики "Технологическая трансформация" "Рексофт консалтинга" Александр Черный. Тем не менее в реальности компании зачастую используют пиратское ПО иностранного производства, которое в официальную статистику закупок не попадает, поэтому реальную долю используемых российскими компаниям отечественных решений можно оценить в 30–40%, говорит он. Черный объясняет сложившуюся ситуацию недостаточной функциональностью и зрелостью отечественного ПО, сложностями при проведении миграции и интеграции, дефицитом квалифицированных специалистов, а также недоверием к качеству, стабильности решений и их поддержке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 00:18
  • 1
Российский истребитель первым в мире уничтожил западную систему Patriot
  • 02.12 23:51
  • 0
Комментарий к "Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта (Military Watch Magazine, США)"
  • 02.12 18:19
  • 14
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 02.12 17:02
  • 1
Виталий Нарышкин: «Когда грянул гром, мы сумели быстро перестроиться»
  • 02.12 16:58
  • 1
УЗГА: самолет УТС-800 сконструирован с возможностью модернизации
  • 02.12 16:20
  • 11769
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.12 09:22
  • 1
Комментарий к "На земле, в море, в воздухе… Чего бы стоила европейская армия против России?"
  • 02.12 08:51
  • 9
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 02.12 08:39
  • 7
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 02.12 02:58
  • 1
Лавров: Запад ведет нечистоплотную борьбу против РФ в сфере экспорта вооружений
  • 02.12 02:55
  • 1
Лавров: Россия не уступает Западу в экспорте оборонной продукции
  • 02.12 02:49
  • 2
Потолок воздуха
  • 02.12 02:44
  • 3
Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России
  • 02.12 00:28
  • 43
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 01.12 23:40
  • 0
Комментарий к "Если боевые действия на Украине прекратятся, разгорится междоусобица уже в Европе (The Economist, Великобритания)"