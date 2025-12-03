Войти
Несколько миллиардов евро из программы перевооружения ЕС SAFE направят Украине

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ЦАМТО, 2 декабря. Несколько миллиардов евро из программы перевооружения ЕС SAFE будут направлены 15 государствами Евросоюза в качестве помощи Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 1 декабря на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье.

"Пятнадцать национальных планов (из 19 – ред.) включают поддержку Украины… Я не могу назвать точную сумму, но речь определенно идет о миллиардах, а не о миллионах", – сказал он.

В мае государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, предназначенного для привлечения до 150 млрд. евро для наращивания производства вооружения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 29 августа сообщила, что в программе участвуют 19 стран ЕС.

