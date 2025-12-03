Войти
ЦАМТО

ЕС уже предоставил Украине более 187 млрд. евро, заявила Каллас

Кая Каллас
Кая Каллас.
Источник изображения: Alessandro Di Meo/Global Look Press

ЦАМТО, 2 декабря. Евросоюз с февраля 2022 года уже предоставил Украине более 187 млрд. евро, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции после встречи глав МО стран ЕС в Брюсселе, передает "РИА Новости".

Как напоминает агентство, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил 13 ноября, что многолетний бюджет ЕС не может финансировать потребности Украины, которые, по данным МВФ, составляют 135,7 млрд. евро в макрофинансовой и военной помощи на период 2026-2027 гг. В октябре В.Домбровскис заявил, что у ЕС "нет альтернативы" использованию активов ЦБ РФ в качестве основы кредитования Украины.

Еврокомиссия упорно пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 млрд. евро до 210 млрд. евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 млрд. евро. Из них более 200 млрд. евро находятся в ЕС, в том числе 180 млрд. евро на счетах бельгийской Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 млрд. евро из доходов от замороженных активов России, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Разное
Кредитование
