Войти
ТАСС

Ростех передал в войска новую партию БМП-3

134
0
0
БМП-3
БМП-3.
Источник изображения: Егор Юркин

Машины оборудовали полными комплектами многосоставной дополнительной защиты, а также средствами радиоэлектронной борьбы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" поставил Минобороны РФ новую партию БМП-3. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" поставил Минобороны РФ новую партию БМП-3 с полными комплектами многосоставной дополнительной защиты, а также средствами радиоэлектронной борьбы. Благодаря внедрению новых систем машины становятся мобильнее и защищеннее", - информировали в Ростехе.

Там уточнили, что боевые машины пехоты новой партии штатно оснащены противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами защиты верхней полусферы. Комплект поставляется вместе с машинами и устанавливается уже в войсках. Также каждая БМП получила "накидку" - комплект средств снижения заметности из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала. Кроме того, все БМП-3 оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы.

"Боевые машины пехоты "Высокоточных комплексов" - самая массовая и востребованная техника на линии боевого соприкосновения. Российские военнослужащие ценят эту технику за мобильность, высокую огневую мощь и легкость в эксплуатации даже в самых тяжелых условиях. Отработана слаженная система модернизации техники, в результате которой БМП получают востребованные военными опции", - сказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев, слова которого приводят в пресс-службе.

В Ростехе подчеркнули, что выпуск бронетехники на предприятиях холдинга идет в круглосуточном режиме. Специалисты не прекращают дорабатывать боевые машины с учетом опыта их эксплуатации в зоне проведения специальной военной операции. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 00:18
  • 1
Российский истребитель первым в мире уничтожил западную систему Patriot
  • 02.12 23:51
  • 0
Комментарий к "Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта (Military Watch Magazine, США)"
  • 02.12 18:19
  • 14
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 02.12 17:02
  • 1
Виталий Нарышкин: «Когда грянул гром, мы сумели быстро перестроиться»
  • 02.12 16:58
  • 1
УЗГА: самолет УТС-800 сконструирован с возможностью модернизации
  • 02.12 16:20
  • 11769
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.12 09:22
  • 1
Комментарий к "На земле, в море, в воздухе… Чего бы стоила европейская армия против России?"
  • 02.12 08:51
  • 9
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 02.12 08:39
  • 7
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 02.12 02:58
  • 1
Лавров: Запад ведет нечистоплотную борьбу против РФ в сфере экспорта вооружений
  • 02.12 02:55
  • 1
Лавров: Россия не уступает Западу в экспорте оборонной продукции
  • 02.12 02:49
  • 2
Потолок воздуха
  • 02.12 02:44
  • 3
Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России
  • 02.12 00:28
  • 43
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 01.12 23:40
  • 0
Комментарий к "Если боевые действия на Украине прекратятся, разгорится междоусобица уже в Европе (The Economist, Великобритания)"