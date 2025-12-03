Войти
СМИ подсчитали сумму претензий "Янтаря" к петербургским поставщикам судовых комплектующих

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" требует 223,7 млн рублей от поставщиков судового комплектующего оборудования из Петербурга и Ленинградской области. Как отмечает Деловой Петербург, верфь пытается взыскать долги с шести местных компаний.

По информации издания, самый дорогой спор – с концерном "НПО "Аврора", с которого калининградская верфь затребовала 140,4 млн рублей. Это и самый старый спор, начавшийся еще в августе 2023 года.

Судостроительный завод "Янтарь"

FlotProm.ru, Анастасия Селлер


Своими должниками ПСЗ "Янтарь" считает также проектно-конструкторское бюро "Рио" (входит в "Эго-Холдинг" Александра Кашина) с долгом 10,2 млн рублей, Невское ПКБ и Кронштадтский морской завод, с которых пытается взыскать 42 млн и 15,1 млн соответственно. Две последние компании входят в Объединённую судостроительную корпорацию, как и сам "Янтарь".

Последний иск предъявлен 24 ноября к АО "Обуховское", чья сфера деятельности – проектирование и изготовление палубных механизмов, в том числе специальных спуско-подъёмных устройств и испытательных стендов. С "Обуховского" ПСЗ "Янтарь" хочет взыскать 10 млн рублей.

Как отмечает "Деловой Петербург", особенность почти всех споров "Янтаря" с петербургскими компаниями – полное отсутствие сведений об их содержании. Два процесса слушаются в закрытом режиме из соображений секретности, четыре – арбитраж ещё не начал рассматривать по существу.

Издание обращает внимание, что суды на данный момент не рассматривают ни одной финансовой претензии к самому "Янтарю" от поставщиков судового комплектующего оборудования из Петербурга и Ленинградской области, что не очень характерно.

В 2025 году калининградская верфь завершила три таких спора, в которых петербургские концерн "НПО "Аврора" и АО "Заслон" взыскали с "Янтаря" 17,2 млн и 1,6 млн рублей соответственно, а ленинградское АО "Гесер" выиграло иск на 0,5 млн.

В январе этого года на "Янтаре" спустили на воду большой морозильный рыболовный траулер "Виктор Гаврилов" проекта 5670FT, который строится по заказу Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина из Камчатского края.

В феврале ПСЗ "Янтарь" начал испытания подводного исследовательского дрона "СКАТ" собственного производства, которым предполагается частично заменить водолазные работы по обследованию подводной части судов.

В мае на верфи спустили на воду большой десантный корабль "Владимир Андреев" модернизированного проекта 11711.

В июле "Янтарь" передал ВМС Индии фрегат "Тамал" проекта 11356.

  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
ОСК
Проекты
1135 Буревестник
11711
