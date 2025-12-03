ВМС Бразилии приняли третью НАПЛ класса "Риачуэло"

ЦАМТО, 2 декабря. Компания Naval Group сообщила о состоявшейся 26 ноября на ВМБ в Итагуаи церемонии передачи ВМС Бразилии третьей из четырех заказанных для ВМС страны НАПЛ класса "Риачуэло".

Справочно: НАПЛ класса "Риачуэло" представляет собой модифицированную версию НАПЛ "Скорпен".

НАПЛ (S42) "Тонелеро" полностью построена в Бразилии компанией Itaguai Construcoes Navais (ICN) после передачи необходимых технологий и в партнерстве с разработавшей проект французской Naval Group.

В тот же день состоялся официальный спуск на воду четвертой и последней подводной лодки серии – (S43) "Альмиранте Карам" (Almirante Karam).

В рамках соглашения о передаче технологий Naval Group поддерживает строительство подлодок серии на предприятии ICN. Компания передала необходимые технологии, поставила ключевое оборудование и оказывает ICN техническую помощь. Специалисты ICN прошли обучение строительству подводных лодок во Франции. Передача ноу-хау позволяет ICN освоить весь производственный процесс – от резки металла до ввода в эксплуатацию и испытаний бортовых систем. Naval Group также интегрировала в свою цепочку поставщиков несколько бразильских компаний.

Как сообщал ЦАМТО, строительство подлодок класса "Риачуэло" осуществляется в рамках начавшейся в 2008 году программы PROSUB (Programa de Desenvolvimento de Submarinos), стоимость которой оценивается в 30 млрд. риалов (9,5 млрд. долл.).

В конце 2008 года с французской DCNS (ныне Naval Goup) был заключен контракт на проектирование и постройку четырех субмарин с неядерной силовой установкой S-BR (Submarino BRasileiro) в рамках соглашения о передаче технологий; оказание технической помощи в проектировании и постройке неядерных частей первой атомной подводной лодки SN-BR (Submarino Nuclear BRasileiro); строительство новой верфи с предприятием по производству металлических конструкций UFEM, военно-морской базы и центра технического обслуживания подводных лодок; поставке 30 тяжелых торпед F21 и 50 ложных целей "Канто-S" (Canto-S). НАПЛ будут построены на базе проекта подлодки "Скорпен" компании Naval Goup, адаптированного к требованиям ВМС Бразилии. Контракт вступил в силу в октябре 2009 года.

Первоначально предполагалось, что НАПЛ будут приняты на вооружение в 2018, 2019, 2020, 2022 гг., соответственно (для справки: АПЛ первоначально планировалось принять на вооружение в 2025 году). Однако из-за внесения изменений в проект и проблем с финансированием программа отстала от графика.

Спуск на воду головной подлодки серии, (S40) "Риачуэло", секции которой строились во Франции и Бразилии, состоялся 14 декабря 2018 года. Она была введена в боевой состав ВМС Бразилии в сентябре 2022 года. 12 января 2024 года Naval Group передала ВМС Бразилии вторую НАПЛ класса "Риачуэло", (S41) "Умайта".

Последняя, четвертая подлодка, которая строится на предприятии ICN в Итагуаи (шт.Рио-де-Жанейро), будет поставлена ВМС Бразилии в 2026 году.

Бразильская подводная лодка больше по длине и водоизмещению НАПЛ "Скорпен", что позволит дольше находиться в море. Длина корпуса составляет 71,62 м, ширина – 6,2 м, водоизмещение – 1870 т, экипаж – 32 человека. НАПЛ оснащена четырьмя дизельными двигателями MTU 12V 396 SE84 и одним электрическим двигателем Jeumont-Schneider EPM Magtronic, может развивать скорость 21 узел в подводном положении, дальность хода – 6000 морских миль на скорости 8 узлов на поверхности и 550 морских миль на скорости 4 узла под водой. Максимальная глубина погружения – 400 м, автономность – 45 суток. В состав вооружения входят шесть 533-мм торпедных аппаратов с тяжелыми торпедами F21 разработки Naval Group и противокорабельными ракетами SM39 Блок-2 Mod.2 "Экзосет" группы MBDA. На борту может размещаться до 18 ед. вооружения (торпеды, ракеты). НАПЛ оснащена системой боевого управления последнего поколения SUBTICS.