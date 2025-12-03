В шаге от катастрофы. Чем Украина может ответить Трампу

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Киевский режим при поддержке европейцев пытается выторговать для себя более выгодные условия мирного договора. Однако пространства для маневра все меньше. О том, как ситуация на фронте и в экономике рушит украинские планы, — в материале РИА Новости.

Дела военные

Положение ВСУ крайне тяжелое. В борьбе за окруженные Красноармейск и Димитров главком Сырский не жалеет резервов — попытки прорвать кольцо предпринимаются каждый день. Пока результат один: тяжелые потери как линейных частей украинской армии, так и Сил специальных операций и элитных подразделений ГУР. Высадка вертолетного десанта, спланированная лично Будановым*, как известно, с треском провалилась.

"Конкретной задачи не было. <...> Просто было сказано: высадка с вертолета, <...> и туда вам двигаться. Все", — сообщил попавший в плен участник операции с позывным Шахун. По его словам, 11-12 его сослуживцев были ранены или уничтожены сразу же. Ему самому ударом дрона повредило ногу и оторвало пальцы.

Более того, десант открыл огонь по украинским же солдатам — их не предупредили, чьи это позиции.

Концентрация усилий на этой агломерации, куда идет подавляющее большинство резервов ВСУ, сказывается на других участках фронта.

В Харьковской области полностью освободили Купянск. При этом под угрозой окружения оказались части ВСУ на левобережье Оскола. Там, как говорил Владимир Путин, заблокированы 15 батальонов противника. Помимо этого, российские войска почти целиком контролируют Волчанск.

Не менее проблемные для киевского режима Северск и Константиновка. После завершения боев за Серебрянское лесничество, продолжавшихся с 2022-го, российские войска набрали темп и взяли Северск в полукольцо, фактически отрезав город от логистики. Константиновка — южный форпост украинской линии обороны, включающей в себя Дружковку, Славянск и Краматорск. По сообщениям Минобороны России, штурмовики группировки войск "Юг" вплотную подошли к городу. Успех в Константиновке и Северске позволит с двух сторон приблизиться к Славянско-Краматорской агломерации.

А динамика продвижения группировки войск "Восток" в Запорожской и Днепропетровской областях и вовсе рискует обернуться катастрофой для Киева. Всего три недели назад "Дальневосточный экспресс" освободил Успеновку, преодолев линию обороны по реке Ямчур, и уже подошел к Гуляйполю.

Причем даже в ВСУ — пусть и витиевато — признают: отдельные украинские части под напором российских штурмовиков беспорядочно отступают.

"Одно из подразделений покинуло закрепленные позиции без предварительного согласования, что привело к открытию фланга, куда смогли зайти российские силы", — сказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии украинским СМИ.

Причем Гуляйполем продвижение не ограничивается — группировка наступает широким фронтом в обеих областях.

Кризис дезертирства

Одна из ключевых причин проблем ВСУ — нехватка солдат на передовой.

"Каждые две минуты из нашей армии убегает человек. Пока вы дочитаете этот пост, на лыжи встанет еще один боец", — обратился к украинцам в Facebook** бывший депутат Верховной рады и действующий военнослужащий ВСУ Игорь Луценко.

В октябре Генпрокуратура возбудила 21 602 уголовных дела в связи с дезертирством и СОЧ. Если до сентября 2024-го было 59 606 дел по СОЧ и 29 521 по дезертирам, то с тех пор общее число бежавших из частей выросло более чем на 220 тысяч.

Сбегают около 700 человек в день — полнокровный батальон.

По словам пленных, сейчас батальон ВСУ — это порой сотня-полторы штыков.

Триста тысяч дезертиров — официальные данные. На деле же украинские офицеры нередко просто берут деньги со сбежавших солдат.

Не помогает и "бусификация". В Киеве утверждают, что призывают по 30 тысяч человек в месяц. Но это вряд ли.

"В прошлом месяце потерь было 47,5 тысячи, а набрали по насильственной мобилизации 16,5 тысячи и еще около 15 тысяч вернули из госпиталей. Добавьте к этому дезертиров — их очень много", — отмечал Путин.

Сложности с пополнением даже у наиболее популярных подразделений. В частности, во вторник командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Мадьяр Бровди опубликовал статистику. С 30 октября на 15 тысяч вакансий он получил десять тысяч заявок. И лишь 3493 от гражданских, остальные — это либо военнослужащие других родов войск, либо дезертиры.

За две недели он отчитался о 6560 заявках. То есть служить даже в самых распиаренных частях желающих все меньше.

Денег нет

Ну и в экономике ситуация соответствующая. МВФ прогнозирует на 2026-2029 годы дефицит бюджета в 136,5 миллиарда долларов. На 2026-2027 годы — 63 миллиарда.

На фоне сокращения поддержки из США основное бремя спонсорства киевского режима легло на плечи европейцев. Срочно ищут деньги. Очень хотят конфисковать замороженные российские активы.

Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одного из крупнейших в мире депозитариев. Однако власти Бельгии против конфискации.

"Неспособность найти четкий способ финансовой поддержки Украины до сих пор — не вина Бельгии, а результат упрямства ЕС, настаивающего на использовании российских активов и не осознающего связанных с этим рисков", — заявил на днях министр иностранных дел Максим Прево.

Закон о бюджете Украины на 2026 год предусматривает расходы на уровне 116 миллиардов долларов, доходы — 68,6 миллиарда. Дефицит — 18,4 процента ВВП, максимум с 2022-го.

Удары по энергетике

Регулярные удары по предприятиям украинского ВПК, энергосистеме и ключевым транспортным узлам наносят прямой ущерб процессу вооружения противника. ВСУ сильно зависят от небольших производств дронов, которые часто получают электроэнергию от обычных городских подстанций. В отличие от крупных заводов, они не могут обеспечить себе отдельное энергопитание, и постоянные отключения электричества тормозят изготовление ключевых компонентов.

"Нет электроэнергии — нет производственных мощностей Украины. Не собираются дроны DeepStrike, не собираются FPV-дроны. Мы же понимаем: это 3D-принтеры, оно там печатается, нет комплектующих — и проседают фронты", — говорил еще в октябре украинский военный эксперт Иван Ступак.

Власти признают: зимой возможен полноценный блэкаут.

Киев сейчас стоит перед выбором: либо принимать тяжелые условия мирного плана США, либо рискнуть и продолжить боевые действия. С неясными для себя последствиями сразу на нескольких фронтах: военном, экономическом, энергетическом и политическом. И ухудшение положения на любом из них может привести к тому, что следующая мирная инициатива потребует еще больших уступок от Украины.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.