Зарубежная пресса оценила доклады генералов президенту РФ на командном пункте

134
0
0

Зарубежные СМИ комментируют очередное посещение российским президентом одного из пунктов управления ОГВ (Объединённой группировки войск) ВСРФ. Посетил этот (вспомогательный) пункт верховный главнокомандующий накануне вечером, заслушав доклады НГШ генерала Валерия Герасимова, а также командующих группировками войск «Центр» и «Восток» генералов Валерия Солодчука и Андрея Иванаева.

Начальник генерального штаба Вооружённых сил России доложил Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в Донецкой Народной Республике и Волчанска на севере Харьковской области.

Генерал Солодчук в ходе своего доклада верховному главнокомандующему рассказал о разгроме Красноармейско-Димитровского (Покровско-Мирноградского) гарнизона противника и переходе значительной части Димитрова под российский контроль.

Генерал Иванаев доложил о начавшейся операции по освобождению запорожского города Гуляйполе.

Глава государства поблагодарил командование и личный состав с успехами на фронтах СВО и поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым на зимний период.

В зарубежной прессе отмечают, что доклады российских генералов президенту Владимиру Путину лишний раз подчёркивают, что линия фронта в последние месяца стала двигаться куда более активно, чем это было ранее. В частности, отмечается, что при всех попытках официального Киева заявлять о «контролируемой ситуации в Покровске», этот город украинские войска потеряли, как и потеряли те несколько тысяч военнослужащих, которые остались в агломерации после её окружения.

Дополнительно указывается и на то, что если Путин обратил особое внимание на обеспечение войск в зимний период, то армия России при отказе Украины пойти на мирное соглашение готова воевать и в течение как минимум наступившей зимы – зимы 2025-2026.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
