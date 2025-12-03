Войти
ТАСС

"Доминанта": дрон "Кощей" начали применять на красноармейском направлении

144
0
0
Оператор дрона
Оператор дрона.
Источник изображения: РИА Новости/Константин Михальчевский

Как отметили в компании-разработчике, гексакоптер для доставки грузов и бомбардировки показывает высокую эффективность в ходе использования в зонах спецоперации

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Дрон-гексакоптер для доставки грузов и бомбардировки "Кощей" начал применяться российскими войсками на красноармейском направлении спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике ООО "Доминанта" (Тверь).

"Кощей" показывает высокую эффективность в ходе применения в зоне СВО и получает хорошие отзывы от наших военнослужащих. Если раньше дрон применялся только на авдеевском направлении, то теперь аппарат поступил также на красноармейское и константиновское направления", - рассказали в организации.

"Кощей" несет от трех до шести зарядов, полезная нагрузка дрона - до 12 кг с возможностью увеличения под конкретные задачи. Дальность применения беспилотника - до 30 км и выше - с применением ретранслятора связи. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 00:18
  • 1
Российский истребитель первым в мире уничтожил западную систему Patriot
  • 02.12 23:51
  • 0
Комментарий к "Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта (Military Watch Magazine, США)"
  • 02.12 18:19
  • 14
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 02.12 17:02
  • 1
Виталий Нарышкин: «Когда грянул гром, мы сумели быстро перестроиться»
  • 02.12 16:58
  • 1
УЗГА: самолет УТС-800 сконструирован с возможностью модернизации
  • 02.12 16:20
  • 11769
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.12 09:22
  • 1
Комментарий к "На земле, в море, в воздухе… Чего бы стоила европейская армия против России?"
  • 02.12 08:51
  • 9
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 02.12 08:39
  • 7
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 02.12 02:58
  • 1
Лавров: Запад ведет нечистоплотную борьбу против РФ в сфере экспорта вооружений
  • 02.12 02:55
  • 1
Лавров: Россия не уступает Западу в экспорте оборонной продукции
  • 02.12 02:49
  • 2
Потолок воздуха
  • 02.12 02:44
  • 3
Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России
  • 02.12 00:28
  • 43
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 01.12 23:40
  • 0
Комментарий к "Если боевые действия на Украине прекратятся, разгорится междоусобица уже в Европе (The Economist, Великобритания)"