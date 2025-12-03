Войти
ТАСС

Ракета Vega-C вывела на орбиту южнокорейский спутник KOMPSAT-7

127
0
0
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/ESA_events

Аппарат предназначен для наблюдения за поверхностью Земли

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Европейская ракета-носитель Vega-C вывела на орбиту южнокорейский спутник KOMPSAT-7 для наблюдения за Землей. Трансляция велась компанией - оператором космических запусков Arianespace.

Запуск был осуществлен в понедельник в 14:21 по местному времени (20:21 мск) с космодрома Куру во Французской Гвиане. Спутник был выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоте 576 км. Отделение спутника от ракеты-носителя произошло через 44 минуты после старта.

Спутник KOMPSAT-7 был создан по заказу Корейского института аэрокосмических исследований. Его название расшифровывается как "Корейский многоцелевой спутник", он предназначен в первую очередь для наблюдения за поверхностью Земли и создания снимков в высоком разрешении. Согласно коммюнике, он будет использоваться для удовлетворения государственных и институциональных потребностей Республики Корея. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Франция
Южная Корея
Компании
Arianespace
Проекты
Ariane РН
