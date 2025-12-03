Войти
Немецкий танк «для сдерживания России» оказался дороже истребителей

Фото: Alexandra Beier / Stringer / Getty Images
Фото: Alexandra Beier / Stringer / Getty Images.

Коц: Новый немецкий танк Leopard 2A8 оказался дороже истребителя Су-35

Танки Leopard самой современной модификации 2A8 оказались дороже современных истребителей поколения 4++ Су-35. Недостатки машины назвал Андрей Коц в материале для РИА Новости.

Бундесвер планирует получить 123 танка новой модификации. Первую партию «Леопардов» отправят в немецкое соединение в Литве, которое обеспечивает безопасность восточного фланга НАТО. По словам Коца, никто не скрывает, что Leopard 2A8 предназначены для «сдерживания» России.

«По данным из открытых источников, один Leopard 2A8 обойдется военному бюджету Германии аж в 30 миллионов евро. Это гораздо дороже любого другого танка и даже, например, истребителя Су-35С», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что СВО показала превосходство простых и массовых решений над штучными. Новый «Леопард» также уязвим для дешевых дронов-камикадзе, как и машины прошлых поколений.

В ноябре компания ZALA сообщила, что барражирующие боеприпасы комплекса «Ланцет» уничтожили более 500 танков Вооруженных сил Украины. В частности, эти аппараты вывели из строя более 60 танков производства стран НАТО.

