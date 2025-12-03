Войти
"Герани" с ракетами "Тля" теперь могут "валить" F-16AM и Mirage 2000 ВСУ

Источник изображения: Фото: wikipedia

В ноябре украинская сторона распространила фотографии находящихся на вооружении своих так называемых "воздушных сил" истребителей: американских F-16AM и французских Mirage 2000-5F. Эти летающие "иномарки" были вооружены ракетами "воздух-воздух" малой дальности и предназначались для перехвата ударных беспилотников "Герань".

Российский ответ стал более чем оперативным: противник с тревогой заметил, что "Герани" стали применять ракеты ближнего боя Р-60 ("Изделие 62") с натовским обозначением AA-8 Aphid ("Тля").

Об этом сообщает ряд авторитетных телеграм-каналов, например "Воевода вещает", "Изнанка", "Кирилл Фёдоров / Война История Оружия".

"Шестидесятая" оснащена инфракрасной головкой самонаведения, а ее модернизированная версия - Р-60М - усовершенствованной ГСН ( "Комар-М" и радиовзрывателем).

Теперь истребители западного производства, старые "МиГи" и "Су" ВСУ, а также вертолеты могут сами из охотников легко превратиться в дичь.

Надо отдать должное российским конструкторам, которые так оперативно совершенствуют "Герани", крылатые и баллистические ракеты. Их труд, а также золотые руки наших рабочих приближают победу над киевским режимом.

Роман Катков

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-16
Mirage-2000
Проекты
БПЛА
