В ноябре украинская сторона распространила фотографии находящихся на вооружении своих так называемых "воздушных сил" истребителей: американских F-16AM и французских Mirage 2000-5F. Эти летающие "иномарки" были вооружены ракетами "воздух-воздух" малой дальности и предназначались для перехвата ударных беспилотников "Герань".

Российский ответ стал более чем оперативным: противник с тревогой заметил, что "Герани" стали применять ракеты ближнего боя Р-60 ("Изделие 62") с натовским обозначением AA-8 Aphid ("Тля").

Об этом сообщает ряд авторитетных телеграм-каналов, например "Воевода вещает", "Изнанка", "Кирилл Фёдоров / Война История Оружия".

"Шестидесятая" оснащена инфракрасной головкой самонаведения, а ее модернизированная версия - Р-60М - усовершенствованной ГСН ( "Комар-М" и радиовзрывателем).

Теперь истребители западного производства, старые "МиГи" и "Су" ВСУ, а также вертолеты могут сами из охотников легко превратиться в дичь.

Надо отдать должное российским конструкторам, которые так оперативно совершенствуют "Герани", крылатые и баллистические ракеты. Их труд, а также золотые руки наших рабочих приближают победу над киевским режимом.

Роман Катков