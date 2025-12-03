Восемь лучших в мире американских и российских истребителей (The National Interest, США)

TNI: лучшие истребители в мире состоят на вооружении России и США

Характер современного воздушного боя определяют новейшие реактивные истребители, пишет TNI. При этом самые грозные и мощные в мире самолеты состоят на вооружении в армиях России и США. Автор статьи рассказывает о четырех американских и четырех российских истребителях.

Истребители стали ключом к успеху в боях Второй мировой войны. Нападение японцев на Перл-Харбор было, пожалуй, первой демонстрацией главенствующей роли истребителей в современной войне.

Конечно, не все истребители одинаковы. Малозаметность, скорость, вооружение и бортовое радиоэлектронное оборудование у разных машин очень сильно отличаются. Давайте рассмотрим американские и российские истребители, занимающие ведущее место в своем классе. С американской стороны это будут F-35, F-22, F-15EX и Block III F/A18 Super Hornet, а с российской — Су-35, Су-57, МиГ-29 и МиГ-35.

Истребитель F-22 ВВС США. Источник: © CC0 / Public Domain Photo by Staff Sgt. Vernon Young

F-22 Raptor поступил на вооружение более 20 лет тому назад, став первым в мире истребителем пятого поколения. Raptor был первым самолетом, сочетавшим в себе такие качества как сверхманевренность, малозаметность и сверхдальность. Самая важная характеристика F-22 — это несомненно способность оставаться невидимым для самолетов противника, что обеспечивается малой эффективной площадью рассеяния и спаренными двигателями с управляемым вектором тяги.

Истребитель-бомбардировщик F-35B Lightning ВВС Великобритании. Источник: © CC BY-SA 1.0 / SAC Tim Laurence/MOD

F-35 Lightning II — это новейший американский истребитель пятого поколения. Сочетание скорости, малозаметности и мощного вооружения ведет к тому, что эта машина пользуется наибольшим спросом во всем мире. Сегодня летающих F-35 больше, чем всех прочих самолетов-невидимок вместе взятых.

На экспорт отправлено более 900 таких машин. Причина популярности F-35 в мире — это его многофункциональность. Lightning II может вести разведку, наблюдение, радиоэлектронную борьбу. И все это он делает лучше других самолетов своего класса.

Очень многие считают Lightning II лучшим из лучших, но это не самый дорогой истребитель из американского списка. Ценовое первенство принадлежит F-15EX, производство которого обходится примерно в 94 миллиона долларов за единицу. Но выдающиеся характеристики Eagle II вполне оправдывают столь высокую цену. В этом году самолет доказал свою способность нести на борту и производить пуск во время полета до 12 ракет класса "воздух — воздух". Он способен поднимать в воздух до 13,6 тонны боеприпасов, так что его совсем неслучайно называют небесным бомбовозом.

Последняя машина американского производства, которую можно по праву назвать одним из лучших в мире истребителей, это новейшая версия Super Hornet. F/A-18 Block III на 20 с лишним процентов больше предыдущих вариантов. Но благодаря увеличенной боевой нагрузке, характеристикам малозаметности и дальности этот самолет стал основой авиации военно-морских сил США. Модернизированный вариант также оснащен настраиваемым сенсорным экраном 10х19 дюймов, что является очень серьезным и полезным усовершенствованием для пилотов. Благодаря такому современному дисплею летчик может обрабатывать информацию с использованием сетевого бортового компьютера. Его вычислительная мощность в 17 раз выше, чем у предыдущих вариантов.

У России в авиационном арсенале тоже имеется четыре солидных истребителя. Но в настоящее время в составе ВКС летает только один самолет пятого поколения. У Су-57 есть множество усовершенствований, отличающих его от предшественников из советской эпохи. Истребитель может развивать скорость в два Маха, то есть, он летит быстрее, чем F-35 Lightning II.

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Источник: © РИА Новости / Нина Падалко

Несмотря на превосходство в скорости, у Су-57 есть серьезные конструктивные недостатки. Например, он далеко не такой малозаметный, как американские истребители пятого поколения.

Су-57 — это единственный российский истребитель пятого поколения, и Москва во время своей военной операции на Украине гораздо шире использует самолеты четвертого поколения.

Су-35 разрабатывался в Советском Союзе в годы холодной войны как противовес американским истребителям F-14 и F-15. Он оснащен двумя двухконтурными турбореактивными двигателями АЛ-31Ф 117С и может развивать скорость более 2,25 маха, что соответствует скорости Raptor и существенно превышает скорость Lightning II. Кроме того, Су-35 обладает мощным вооружением класса "воздух — земля".

Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России. Источник: © РИА Новости

Су-35 не единственная машина из советской эпохи, на которой до сих пор летают российские летчики. МиГ-29 КБ Микояна создавался как многоцелевой истребитель. Эта машина несет солидную боевую нагрузку весом почти четыре тонны, включая управляемые ракеты Р-27, Р-73 и Р-60.

Россия считает свой истребитель МиГ-35 самолетом поколения 4+++. Впервые она показала его в 2007 году, назвав преемником МиГ-29. У этого самолета имеется радиолокационная станция с активной фазированной антенной решёткой с электронным сканированием разработки КБ Микояна, что дает ему ряд преимуществ над более старыми советскими машинами.

Самолет МиГ-35. Источник: © РИА Новости Владимир Астапкович

МиГ-35 берет на борт разнообразную боевую нагрузку, состоящую из управляемых и неуправляемых ракет и бомб. Среди них противокорабельные ракеты Х-31А, противорадиолокационные ракеты Х-31П, ракеты "воздух — поверхность" Х-29ТЕ и корректируемые бомбы КАБ-500Кр с телевизионной головкой самонаведения. На бумаге это очень солидная машина, однако Москве не удается отправлять их на экспорт, и Россия остается единственной страной, где МиГ-35 состоит на вооружении.

Майя Карлин (Maya Carlin) освещает вопросы национальной безопасности на страницах National Interest и работает аналитиком в Центре политики безопасности. Работала научным сотрудником в Университете Райхмана в Израиле. Кроме National Interest, Карлин публикуется в Jerusalem Post и Times of Israel.