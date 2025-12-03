Китай показал свои варианты ОЗК на учениях войск РХБЗ

Источник изображения: topwar.ru

В Китае завершились учения войск радиационной, химической и биологической защиты. В них принимали участие военнослужащие из различных подразделений РХБЗ НОАК, которые решали ряд поставленных командованием задач.

Среди таких задач было обнаружение и тестирование химикатов в зоне действия других родов войск. Использовалось специальное оборудование по выявлению очагов химического, биологического и радиоактивного заражения. Далее следовали мероприятия по дегазации и дезактивации зон с применением составов, которые, как утверждается, разработаны в китайских научных лабораториях, в том числе военных.

На снимках можно видеть «облегчённую» и «тяжёлую» экипировку военнослужащих РХБЗ НОАК. Среди прочего это и китайский вариант ОЗК – общевойскового защитного комплекта, одно из основных отличий которого – наличие интегрированной с костюмом прозрачной маски-«экрана» не только как дополнительной защиты, но и как средства улучшенного визуального контроля.

Более привычная версия армейского защитного комплекта для войск РХБЗ:

Обращает на себя внимание один из этапов учений. Состоял он в ликвидации пожара на хранилище топлива с одновременными замерами параметрами загрязнения воздуха продуктами горения.

Учитывают небезызвестный опыт и актуальность дня сегодняшнего в плане вооружённых конфликтов?..

Напомним, что западная пресса систематически пишет о том, что НОАК готова «напасть на Тайвань» в 2026-2027 годах.