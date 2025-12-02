Войти
В Китае построят крупнейшее в мире хранилище энергии на основе сжатого воздухе

223
0
0
Хранилище энергии на основе сжатого воздухе
Хранилище энергии на основе сжатого воздухе.
Источник изображения: ZCGN через EES News

700 МВт и 4200 МВтч

Методов хранения энергии существует довольно много, и в Китае сейчас собираются построить крупнейшее хранилище на основе сжатого воздуха.

Чиновники провинции Хэнань уже одобрили проект компании ZCGN, которая является крупнейшим оператором таких хранилищ в Китае. Новое хранилище будет иметь мощность 700 МВт и ёмкость 4200 МВтч.

Как ожидается, строительство начнётся в следующем году. После ввода в эксплуатацию он станет одним из крупнейших в стране автономных хранилищ энергии независимо от типа. Хранилище будет обеспечивать сглаживание пиковых нагрузок, регулирование частоты и резервирование мощности для западной части провинции Хэнань. Затраты на строительство оцениваются в 677-847 млн долларов.

Установка будет хранить сжатый воздух в подземной полости в периоды пониженной нагрузки и высвобождать его в периоды пикового потребления для питания турбодетандера. Компрессоры сжимают воздух до высокого давления и затем такой закачивается в подземные резервуары. А когда это необходимо, воздух выпускают наружу, где он расширяется и крутит турбину, которая вырабатывает электричество.

Судя по всему, сейчас самым большим хранилищем такого типа в мире является Huaneng Jintan Salt Cavern CAES Plant мощностью в те же 700 МВт, но ёмкостью лишь 2800 МВтч.

  • В новости упоминаются
Страны
Китай
